Martine Courtois

Raymond Roussel Histoires de familles

Paris, Classiques Garnier, Biographie, 2024.

Fruit de recherches nouvelles, la biographie familiale de Raymond Roussel apporte des informations inédites sur le milieu qui l’a formé, révèle des personnalités remarquables qu’on ignorait, précise divers épisodes de sa vie et explique certains détails de son œuvre.

Dans sa biographie de Raymond Roussel (Fayard, 1997), François Caradec ne s’était pas attardé sur la famille de l’écrivain, qui d’ailleurs, hormis Marguerite Moreau-Chaslon sa mère, ne semblait pas très intéressante. Roussel lui-même avait dissuadé ses lecteurs de chercher son histoire familiale, car il n’en avait livré que quelques bribes, dans Comment j’ai écrit certains de mes livres, comme s’il n'y avait là rien de notable. Et on l’a cru d’autant plus volontiers qu’en révélant le singulier « procédé » avec lequel il avait composé certains livres, il avait orienté ses exégètes vers une lecture formaliste de son œuvre.

Pourtant, il avouait dans le même livre, quoique sans l’expliquer, qu’il avait connu dans son enfance un bonheur parfait ; et il prédisait au docteur Pierre Janet que sa gloire rejaillirait sur tous les actes de sa vie, et qu’on irait rechercher tous les actes de son enfance. Or l’enfance, c’est d’abord la famille, non seulement les proches, mais aussi les grands-parents, les oncles et tantes, cousines et cousins, les souvenirs rapportés, l’environnement quotidien ou les vacances, les amis des parents et les siens propres.

La découverte fortuite du faire-part de décès d’Eugène Roussel, le père de Raymond, a déclenché une quête que Martine Courtois a menée durant trois ans, parce qu’il s’y trouvait des noms de parents proches du défunt mais dont on n’avait jamais entendu parler à propos de Roussel. La recherche généalogique a fait surgir très vite des personnages remarquables, qui avaient certainement contribué à la formation de la culture de Roussel, ou de son imagination : un ancêtre fermier général, François Balthazard Dangé, qui satisfaisait grâce à sa fortune son goût des arts et des lettres, et dont le souvenir a laissé à Marguerite Moreau-Chaslon la passion du XVIIIe siècle ; des ancêtres Chaslon salpêtriers, en relation avec Lavoisier ; un arrière-grand-père rescapé de la Terreur ; un grand-père entrepreneur, Aristide Moreau-Chaslon, fondateur de la Compagnie générale des omnibus qui devait devenir la RATP, inventeur de l’omnibus à impériale et du système des correspondances, mais aussi lettré, et ami de Jules Janin ; un oncle paternel, Hippolyte Rigault, brillant universitaire et rédacteur au Journal des débats ; un cousin écrivain, Charles Lavollée, qui avait fait un voyage diplomatique en Asie et racontait ses souvenirs de pirates et de trophées humains, inspirant précocement l’auteur d’Impressions d’Afrique ; un oncle maternel, Georges Moreau-Chaslon, héritier du château familial où il entassait ses collections de livres et d’œuvres d’art, modèle de tous les bibliophiles inventés par son neveu, et éditeur de textes rares où Raymond Roussel a trouvé certaines idées curieuses ; l’épouse américaine de cet oncle, Elsa Gregori, ignorée de tous jusqu’ici, musicienne, compositrice, et militante féministe ; un cousin galvano-thérapeute, Ferdinand Moreau-Wolf, dont Locus Solus garde peut-être le souvenir ; et, dernière surprise, le cousin Maurice Griveau, l’un des représentants de l’esthétique scientifique, musicologue, et bibliothécaire à Sainte-Geneviève quand Marcel Duchamp s’y trouvait.

Des proches parents, on ne savait pas grand-chose, hormis la mère. Or une enquête dans les journaux de l’époque, complétant les documents du fonds Raymond Roussel à la BnF, a permis de mieux connaître les activités et les fréquentations du père, du frère et de la sœur, et de modifier l’image qu’on avait d’eux. Eugène Roussel n’était pas le financier borné qu’on a cru ; ni Georges, le frère, un simple mondain ; ni Germaine, la sœur, une épouse insignifiante.

Sans vouloir refaire la biographie de Roussel par Caradec, Martine Courtois apporte des compléments d’information sur certains épisodes, notamment le double échec musical et littéraire qui a déclenché la fameuse crise de 1897, échec d’ailleurs moins catastrophique qu’il ne l’a ressenti. Ou sur les circonstances de sa mort, et sur les commentaires des journaux à son propos.

Marguerite Roussel tient évidemment une grande place dans cette histoire familiale. L’enquête révèle parmi ses amies les plus proches des femmes remarquables, comme Louise de Morpurgo et ses filles, en particulier Irène Cahen d’Anvers, la Petite fille au ruban bleu de Renoir, qui fut avec ses sœurs compagne de jeux des petits Roussel avant d’épouser Moïse de Camondo. Très présentes aussi, Ninette Vimercati, qui exaspérait Edmond de Goncourt, ou l’excentrique Ernesta Stern, de son nom de plume Maria Star, « l’ogresse » obèse et moustachue caricaturée par Cocteau, et qui pourrait bien être le modèle de la danseuse Olga Tcherwonenkoff dans Impressions d'Afrique.

Les derniers chapitres analysent l’influence de Mme Roussel sur le théâtre de son fils. Le dépouillement de la presse permet de comprendre quels spectacles elle lui a fait voir dans son enfance et sa jeunesse. Sa maladie et sa mort, puis la liquidation de son héritage, ont interféré avec les représentations d’Impressions d’Afrique en 1911 et 1912. L’examen précis de la distribution donne une idée nouvelle de ce que Roussel voulait faire, une combinaison de tous les genres théâtraux que sa mère lui avait appris à aimer.

Pour finir, on s’interroge sur les paradoxes de Roussel, la relation entre le procédé et la biographie, entre la réalité et l’imaginaire, et sur la modernité de cet homme enraciné dans le passé, la nostalgie d’un XVIIIe siècle somptueux et cruel, et les leçons d’un XIXe siècle entreprenant et scientifique. Pierre Janet le disait misonéiste, rétif à toute nouveauté, et pourtant il se voulait inventeur, et il n’a cessé de séduire les avant-gardes.

Martine Courtois, ancienne élève de l’École normale supérieure Sèvres-Ulm, agrégée de lettres classiques, docteur en littérature comparée, a été professeur de littérature française contemporaine à l’université de Bourgogne jusqu’en 2007. Dernier ouvrage paru : Dans la cuisine de l’ogre, Paris, José Corti, 2019.

SOMMAIRE

PRÉFACE de Patrick Besnier

CHERCHONS PLUS LOIN

DU CÔTÉ ROUSSEL

Les grands-parents de Normandie

La génération d’Eugène Roussel. L’oncle Hippolyte Rigault, écrivain

Eugène Roussel, Marguerite Moreau-Chaslon et Jules Janin

Eugène Roussel, un père méconnu

GEORGES ET GERMAINE ROUSSEL

Georges Roussel, « le sympathique clubman »

Avec Georges Roussel et Henri d’Origny, l’Afrique réelle

Germaine Roussel, la sœur bien-aimée

« À Ger, souvenir très très tendre Ray »

RAYMOND ROUSSEL,

FRAGMENTS BIOGRAPHIQUES

L’année 1877 au son des Campanules d’Écosse

La musique désenchantée

Roussel incendiaire

Palerme : l’enfance dans le tiroir, et le « Somno » du docteur Destouches

Sur la mort de Raymond Roussel

Inhumé « seul et sans frère »

DU CÔTÉ CHASLON

Anne Jarry et François Balthazard Dangé

Chaslon et Lavoisier : vers l’Allée aux lucioles ?

Jean Louis Balthazard Chaslon,

arrière-grand-père de Raymond Roussel

Balthazard et Gaspard

Roussel, Chaslon et Duhl-Séroul

DU CÔTÉ MOREAU-CHASLON

Aristide Moreau-Chaslon, le grand-père aux omnibus, et Jules Janin

Les grands-oncles Moreau.

Le cousin galvano-thérapeute

L’oncle Georges Moreau-Chaslon, bibliophile et collectionneur

Intermède : Faustine au château de Jonville ?

Les secrets de l’oncle Georges, la tante musicienne et les cousins d’Amérique

QUELQUES COUSINS AFFECTIONNÉS

La famille de Victor Grimprel, oncle de Raymond Roussel

Du côté Brulley de la Brunière

La famille Lavollée, réponse à Raymond Queneau

Le cousin Maurice Griveau, entre Roussel et Duchamp

MARGUERITE ROUSSEL : DES FÉÉRIES DE L’ENFANCE À IMPRESSIONS D'AFRIQUE

La « pauvre Mamie » et Marie-Laure de Noailles

Le frou-frou des robes

Le goût des spectacles

L’espace de l’enfance

Une mère en deuil

Le théâtre et la mort

Talou et Yaour aux funérailles de Marguerite

Douleurs d’entrailles

Le désir de la mère

IMPRESSIONS D'AFRIQUE, MALGRÉ LE DEUIL

« Talou est mort… Vive Talou »

Distribution d’Impressions d'Afrique en 1911-1912

Impressions d'Afrique : Tombeau pour la Mère ?

LES PARADOXES BIOGRAPHIQUES DE RAYMOND ROUSSEL

Roussel parmi les Moreau

Imagination et réalité

Roussel en famille

Travaux et merveilles

Misonéiste et précurseur

BIBLIOGRAPHIE

Sur Roussel et son œuvre

Bibliographie familiale (les auteurs de la famille)

Bibliographie générale

INDEX

TABLE DES ILLUSTRATIONS