Annabelle Marion

Renaissance de Giono. La reconstruction de l’auteur après la Seconde Guerre mondiale

Paris, Classiques Garnier, Études de littérature des XXe et XXIe siècles, 2024

Cet ouvrage explore la reconstruction de Giono au lendemain de la guerre et des épreuves qui en ont résulté. À partir de ce cas, il interroge la façon dont se fait, se défait et se refait un auteur, dans une interaction constante avec les réactions du public et les évolutions du champ littéraire.

Table des matières