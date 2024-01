Les remèdes contre les épidémies dans les écritures médicales, 1500-1920 (Ferrare, Italie)

Les remèdes contre les épidémies dans les écritures médicales (1500-1920)

18-19 juin 2024

Département des Études Humanistes – Centre Linguistique

Universitaire Université de Ferrare

(Projet FIRD)

remediesconference2023@unife.it

Ce colloque se propose d’étudier les représentations des remèdes contre les épidémies dans les écritures médicales en Angleterre et en France entre 1500 et 1920. Les conférenciers seront invités à se pencher sur les remèdes contre les épidémies à travers cinq siècles, sur la base de trois considérations méthodologiques principales. Tout d’abord, le rôle central de la peste et de la grippe espagnole comme points d’ouverture et de clôture de la période envisagée. Deuxièmement, la définition de « remède », à la fois comme « moyen thérapeutique » et « action, fait de combattre une maladie » et comme « moyen destiné à combattre un mal affectif, psychique, moral ; mesure destinée à redresser une situation sociale, économique, politique, mauvaise » (TLFi, s.v. « remède », A et B). Cette définition, assez large, permettra aux conférenciers une contextualisation historique des textes et la prise en compte de la variation terminologique diachronique, qu’ils seront invités à explorer et à préciser. Troisièmement, il faudra concevoir la « représentation » comme « le processus par lequel les membres d’une culture utilisent le langage (défini au sens large du terme comme tout système qui déploie les signes, tout système de signes) pour produire du sens » (Hall, 1997 : 61), avec une attention particulière pour l’utilisation du langage au niveau lexical et discursif, ainsi que pour l'interaction entre les différents systèmes sémiotiques (par exemple mot et image).

De nombreuses recherches se sont focalisées sur la pratique de l’écriture médicale au fil des siècles. Parmi ces études, plusieurs se sont penchées sur la façon dont les genres, les discours et les lexiques évoluent diachroniquement (Gotti, 2006; Taavitsainen, 2006; Taavitsainen & Pahta, 2011; Taavitsainen et al., 2022) mais aussi sur les formes qu’ils prennent d’un point de vue synchronique (Gotti & Salager-Meyer, 2006). Les remèdes ont été, eux aussi, abordés dans une perspective diachronique (Jacobus et al., 1990; Laycock, 2008; Mullini, 2013).

Ce colloque vise non seulement à proposer une perspective diachronique sur la représentation linguistique et visuelle des remèdes, mais également à attirer l’attention sur les remèdes prescrits au cours des épidémies, afin de mieux comprendre l’histoire de la communication médicale et sanitaire.

Cela permet d’ouvrir de nombreuses pistes de recherche dans le cadre d’une multitude d’approches disciplinaires, telles que la linguistique historique, l’analyse du discours, l’analyse lexicale et l’analyse des images, et de multiples genres textuels (traités médicaux, dictionnaires médicaux, publications périodiques, publicités médicales à travers le temps).

Les axes de recherche potentiels pourront comprendre, entre autres :

- la description lexicale des remèdes dans la littérature médicale ;

- la description métaphorique des remèdes dans la littérature médicale ;

- la construction rhétorique de l'éthos dans la littérature médicale traitant des remèdes contre les épidémies ;

- la représentation visuelle des remèdes dans la littérature médicale ;

- la représentation visuelle des remèdes dans les journaux ou dans les magazines ;

- la construction linguistique-visuelle des remèdes dans des textes relevant de plusieurs systèmes sémiotiques (notamment les publicités) ;

- la montée de la désinformation et de la fausse information dans la communication sur la santé (ces catégories pourraient s’avérer pertinentes dans des communications portant sur les XIXe et XXe siècles).

Les propositions de communication pourront adopter plusieurs approches et perspectives méthodologiques différentes. Pour n’en citer que quelques-unes : l’analyse de corpus discursifs, l’analyse critique du discours, l’analyse du discours multimodal, la lexicographie historique et la terminologie, le nouvel historicisme, la théorie culturelle, l’épistémologie, la philosophie des sciences, la médecine genrée et la théorie du genre.

Merci de nous adresser vos propositions, rédigées en anglais ou en français (200-300 mots environ, bibliographie exclue).

Le temps de parole prévu pour chaque communication sera de 20 minutes. Toutes les communications auront lieu en présentiel et seront suivies d’un débat (10 minutes environ).

Les propositions doivent être envoyées personnellement à l’adresse suivante : remediesconference2023@unife.it. Elles devront être anonymisées et inclure un titre et un maximum de cinq mots-clés.

Dates à retenir

Ouverture de l’appel à communications : 15 janvier 2023.

Date limite pour l’envoi des propositions : 15 mars 2024.

Notification aux auteurs : le 15 avril 2024 au plus tard.

Inscription au colloque à partir du 1er mai 2024.

Le colloque aura lieu les 18 et 19 juin 2024.

Ce colloque s’insère dans le cadre du projet de recherche FIRD "Il rimedio tra divulgazione scientifica e fake news in Francia e in Inghilterra nel XVI e nel XX secolo", financé par le Département d’Études Humanistes de l’Université de Ferrare.

Comité scientifique et d’organisation du Colloque

Dario Del Fante (Principal Investigator), Anna Anselmo, Daniele Speziari, Vera Gajiu.

