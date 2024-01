Temps lointains : de la littérature géologique à la science-fiction, XIXe-XXIe s. (Champs-sur-Marne)

Journée d'étude jeunes chercheurs

13 juin 2024 – Université Gustave Eiffel, Paris-Est (Champs-sur-Marne) – LISAA (FTD)

Organisée par Tristan Tailhades (LISAA) et Sarah Mallah (LISAA) - Invitée : Claire Barel-Moisan (CNRS/ENS-Lyon).

Aux XVIIIe et XIXe siècles, c’est à la géologie qu’il est revenu de s’engager dans « le sombre abîme du temps » qu’évoquait Buffon, et de révéler que l’histoire du monde ne s’écrivait pas en milliers d’années, comme l’enseignait l’Écriture, mais en millions et bientôt en milliards d’années. On sait l’usage qu’ont fait les sciences de ces très longues durées : Charles Darwin y a adossé sa théorie de l’évolution, qui ne réclamait pas moins que « des milliers de générations » (Darwin, 1859) pour expliquer le passage progressif d’une espèce à une autre. Les temporalités longues des sciences de la nature ont inspiré à Michelet, dans le domaine des sciences humaines, des développements sur la préhistoire des nations (Petitier, 1997). Les découvertes scientifiques rendent possible d’imaginer le monde en des temps très éloignés, dans le passé comme dans le futur. Sur le plan politique, Roger Luckhurst rappelle que le XIXe siècle est le grand moment de la domination des empires coloniaux, ce qui explique selon lui l’élargissement des échelles à la fois temporelles et spatiales (Luckhurst, 2012).

À partir de la première moitié du XXe siècle, l’école des Annales investit les temporalités nouvelles des sciences. Fernand Braudel, dans la continuité des travaux de Marc Bloch et de Lucien Febvre, propose la notion de « temps long » (Braudel, 1958). Au début du XXIe siècle, Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz emploient le terme de « géohistoire » pour sceller la rencontre entre le temps profond de l’histoire de l’espèce humaine et celui de la Terre.

En littérature, les auteurs n’ont pas été insensibles aux nouvelles représentations qu’offraient les développements des sciences de la Terre. Bien des textes d’auteurs célèbres, Balzac, Sand, Verne, Nerval, Flaubert, Zola, montrent des écrivains aux prises avec les temps profonds de la géologie qu’ils cherchent à exprimer par toutes les ressources de la littérature, narratologiques, poétiques, grammaticales. Des travaux d’épistémocritique ont abordé la question : en 2013-2014, dans le cadre du programme franco-allemand « Biolographes » coordonné par Gisèle Séginger et Thomas Klinkert, le projet « Temps historique, temps biologique » s’intéressait aux représentations du temps dans la littérature du xixe siècle, à l’intersection des sciences historiques et biologiques alors en pleine mutation.

Sur le temps géologique en revanche, les recherches restent limitées. Quelques articles s’y sont ponctuellement penchés (Arahara, 2009 ; Petitier, 2019 ; Watrelot 2020). Dans l’important ouvrage dirigé par Hugues Marchal sur la poésie scientifique, Muses et ptérodactyles (Marchal, 2013), la géologie se faisait discrète. Plutôt que la géologie, c’est la préhistoire qui a bénéficié d’une masse importante de travaux ; parce qu’elle met en scène des êtres humains, elle se prête à la narratologie. Des auteurs comme Claudine Cohen et Marc Guillaumie se sont intéressés à cette question. Ce dernier, auteur d’une importante synthèse dans le domaine, Le roman préhistorique (Guillaumie, 2005), est revenu sur les difficultés à envisager un récit prenant pour cadre (temporel, mais aussi épistémique) la théorie de l’évolution (Guillaumie, 2014), tant sa lenteur la rend rétive à toute mise en récit.

Comment dépasser cette aporie ? Peut-être en s’inspirant des champs de recherche voisins. Si le passé lointain semble difficile à investir, pour les lettres, il n’en est pas de même du futur, et l’essor des recherches sur la science-fiction en témoigne. Istvan Csicsery-Ronay Jr. suggérait de caractériser le science-fictionnel comme une spéculation sur le futur (Csicsery-Ronay Jr., 2008). Cette démarche conjecturale a trouvé un terreau culturel favorable au XIXe siècle, où s’observent les germes de la littérature d’anticipation : les romans de J.-H. Rosny aîné en France, de H. G. Wells au Royaume-Uni, dessinent un paysage culturel où le temps futur devient un vaste continent à arpenter. Mais la science-fiction ne se limite pas au futur : dans un article récent sur Jules Verne et Rosny aîné, Paule Faggianelli faisait le parallèle entre rétrospection et anticipation, parlant de projeter « les traces de ruptures observables dans une histoire géologique vers un futur lointain » (Faggianelli, 2023).

L’anticipation française (Barel-Moisan, Chassay, 2019) et britannique est au fondement des traditions américaines de la science-fiction qui se développent à partir des années 1920 et dont les publications sont venues inonder les marchés éditoriaux jusqu’à aujourd’hui. Paradoxalement, cela n’empêche pas les textes d’être marqués par le « présento-centrisme » (Saint-Gelais, 1999), cette tendance de la science-fiction à se positionner sans cesse en relation avec le présent de son écriture. Dans Le temps rapaillé, Irène Langlet analyse ce phénomène et invite à sortir des productions médiatiques immédiates pour observer des corpus de science-fiction qui, échappant à l’analyse présentiste (Hartog, 2003), offrent de riches fabriques du futur (Langlet, 2020). L’articulation entre temporalité science-fictionnelle et vision critique de la société (Jameson, 2005) reste pourtant dialectique, si l’on pense au Near Future des années 1980 qui soutenait que les temps longs sont escapistes, et que seuls les temps proches permettent une véritable spéculation critique.

La question de la temporalité est donc toujours aujourd’hui au cœur des études littéraires. En mai 2023, le colloque international « Temporalités alternatives. Uchronies, mondes parallèles et rétrofuturisme » (Université du Québec) invitait à remettre en cause le modèle de succession linéaire des régimes d’historicité, pour au contraire envisager le fait que les temporalités se superposent, coexistent, luttent entre elles (notion de « chronocenosis », Edelstein, 2020).

Dans Figures III, Gérard Genette regroupait dans la catégorie des anachronies deux « discordances » par rapport au présent : à l’analepse, retour dans le passé, correspond la prolepse, le saut dans le futur (Genette, 1972). En augmentant la portée, concept genettien désignant la distance temporelle qui sépare l’anachronie du présent, ne risquons-nous pas de découvrir que ces temporalités changent de nature et trouvent autre chose à signifier ? C’est au mystère de ces lointains, dans leur articulation complexe à un présent qu’on laisse derrière soi, que s’intéresse cette journée d’étude, par-delà certaines frontières — passé et futur, littérature générale et littérature de genres.

Parmi les objets d’étude possibles, nous proposons les pistes suivantes, qui ne sont en rien limitatives :

L’étude des récits des XIXe, XXe et XXIe siècles qui mettent en scène des savoirs scientifiques et techniques permettant l’exploration du temps et de l’espace à grande échelle.

L’étude des mécanismes du merveilleux et de l’étrangeté permettant de créer, dans les fictions du temps, des univers lointains plus ou moins défamiliarisants (par exemple le novum en science-fiction (Huz, 2022)).

L’étude de textes de fiction qui appellent à sortir de l’imaginaire immédiat capté par le présent pour renouveler les imaginaires du temps lointain.

Modalités de communication :

Les propositions de communication, d'une longueur de 400 mots et accompagnées d'un titre et d'une courte bio-bibliographie, sont à envoyer au plus tard le 24 mars 2024 aux adresses mails suivantes : tristan.tailhades@univ-eiffel.fr et sarah.mallah@univ-eiffel.fr.

Les notifications d'acceptation seront envoyées le 7 avril 2024.

La journée d'étude aura lieu le 13 juin 2024 sur le campus de l'Université Gustave Eiffel (Champs-sur-Marne), bâtiment Copernic. Un hébergement d’une nuit peut être pris en charge par l’organisation.

Les communications pourront donner lieu à une publication.

