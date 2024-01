L’image de la famille entre idéaux et réalités ((Univ. de Ain Temouchent, Algérie)

Colloque National (en mode hybride)

« L’image de la famille entre idéaux et réalités »

8 mai 2024

Présidentes du colloque

Dr BELOUADI Fatima Zohra, université Belhadj Bouchaib Ain Temouchent

Dr SIDI YACOUB Aicha, université Belhadj Bouchaib Ain Temouchent

"La famille est le vrai roman de l’individu" José Carlos Llop

Qu’elle soit traditionnelle, contemporaine, originale, monoparentale, recomposée, atypique, idéale ou encore problématique, la famille n’est jamais monolithique et subit une multitude de questionnements quant à sa raison d’être et aux images représentatives qu’elle pourrait constituer.

À cela s’ajoute que la famille est, actuellement plus que jamais, dotée d’un intérêt renouvelé car cette « cellule sociale » par excellence, a connu de véritables bouleversements et changements sociaux, culturels et économiques, depuis la fin de la Deuxième Guerre Mondiale. Et il faut souligner que, même si en sciences humaines et sociales, des grilles de lecture efficaces ont été élaborées pour l’analyse et l’exploration de ce thème, il n’en reste pas moins qu’il subsiste toujours des zones d’ombre au sujet de la manière d’appréhender les types d’organisation et de relations entres les membres de la même famille et le phénomène d’ambigüité fondamentale que vit la famille partagée entre ce que les idéaux et les normes de société dictent et les réalités souvent implacables obligeant la famille à s’éloigner des modèles communément voulus.

Le colloque invitera, donc, à la lumière des travaux qui ont été menés concernant l’objet social « famille » et ses structures complexes et variées, à une réflexion sur les mécanismes induisant la production de représentations et de motifs symboliques inhérents à la vie familiale et aux acteurs de son évolution.

Le travail réflexif que les intervenants sont amenés à présenter, s’attachera aussi à la problématisation de la complexité des réalités sociales qui, souvent, ne s’accordent pas avec les idéaux et les valeurs mises en place au départ lors de la construction de la conjugalité et la naissance des enfants. Cette problématisation de la dynamique des relations contradictoires entre ce que les « identités familiales » idéalisées ou réalisées, et la nature des réalités dans lesquelles elles sont obligées d’évoluer, constitue, le principe fédérateur autour duquel tournent les différentes interventions des différentes disciplines traitant des pratiques discursives, langagières et symboliques de ce colloque.

À cet effet, cette manifestation scientifique s’érigera autour des quelques grands axes suivants :

- Les représentations de la langue et de la culture liées à la notion de « famille » à travers les différents outils pédagogiques et didactiques.

- L’analyse onomastique, culturelle, linguistique, iconique et stéréotypée de la notion de « famille ».

- Écriture, langage, représentations et symboliques de la famille dans le texte littéraire et artistique.

—

Bibliographie indicative

—

Modalités de participation

La proposition de communication, d’environ une demi-page (titre, mots clés et résumé) accompagnée d’une courte notice biographique (Nom, prénom, affiliation, email) sont à envoyer par voie électronique avant le 29 février 2024 à l’adresse suivante : colloque.uat@gmail.com

—

Présidents d’honneur

Pr Ziadi Abdelkader, Recteur de l’Université de Ain-Témouchent

Pr Bouterfas Belabbas

—

Comité scientifique

Pr Benselim Abdelkrim, Univ. Ain-Témouchent

Pr Merbouh Hadjer, Univ. Ain-Témouchent

Pr Medjad Fatima-Zahra, Univ. Oran 2

Pr Harig Fatima Zohra, Univ. Oran 2

Pr Khelladi Sid Ahmed, Univ. Adrar

Dr Belouadi Fatima-Zohra – Univ. Ain-Témouchent

Dr Sidi Yacoub Aicha, Univ. Ain-Témouchent

Dr Ikhlef Nadia, Univ. Ain-Témouchent

Dr Miri-Benabdellah Imène, Univ. Oran 2

Dr Chouib Fatiha, Univ. Ain-Témouchent

Dr Dahoua Sabah, Univ. Ain-Témouchent

Dr Issad Djawida, Univ. Ain-Témouchent

Dr Berkani Dalila, Univ. Ain-Témouchent

Dr Bahri Souad, Univ. Ain-Témouchent

Dr Abdeljallil Salima, Univ. Ain-Témouchent

Comité d’organisation

Dr Belouadi Fatima-Zohra, Dr Sidi Yacoub, Dr Bouchakour Fatima, Dr Lachachi Amina, Dr Benbassal Souad, Dr Benladghem Fatima, Dr Ikhlef Nadia, Mr Belkadi Mokhtar, Mme Amouri Nour El-Houda, Mr Mansour Mohammed

Calendrier

- 29 février 2024: date limite de réception des résumés

- 20 mars 2024: notification aux auteurs

- 14 avril 2024: réception du texte de la communication

- 08 mai 2024 : tenue du colloque