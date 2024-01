Robert Harvey, Parmi les gisants

Lieu de mystère séparé des espaces ordinaires de la vie, où les morts connaissent un éternel repos, le cimetière constitue une source de fascination sans cesse renouvelée aux yeux des vivants. Que dit de nous cette fascination, qui a aussi traversé toute l’histoire de la littérature et des arts ? Voyageant dans les cimetières et les mémoriaux des États-Unis, de Paris ou de Berlin en même temps que dans les livres, les tableaux ou les films qui les prennent pour décor, Robert Harvey propose une réponse impressionniste et délicate. Cette réponse tient en un seul mot : « survie ».

Et si la survie des morts était la chance de notre survie propre ? Et si c’était des morts qu’il fallait apprendre à vivre ? Livre profond autant que lumineux, véritable hommage à la mémoire des défunts, mêlant avec un bonheur égal philosophie et littérature, et privilégiant les sentiers de traverse aux voies de la certitude, Parmi les gisants est une méditation joyeuse sur le plus grave des sujets.

