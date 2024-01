Art et/ou Sport (site & revue Art Critique)

Dans la filiation des partenariats déjà engagés avec des universités françaises (Université Paris 8, Université Paris Nanterre, Université Panthéon-Sorbonne), la revue Art Critique accueille une première rubrique thématique intitulée « Art et/ou Sport ? ». Ce dossier, qui prendra place au sein du nouvel onglet « Recherche » (réservé à la diffusion de dossiers thématiques constitués par des chercheurs), a pour but de mettre en perspective la politique culturelle mise en place dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

—

Depuis 1992, avec les JO de Barcelone, le Comité International Olympique exige du Comité d’organisation des Jeux Olympiques de chaque édition qu’il coordonne, en parallèle des Jeux Olympiques et Paralympiques, une « Olympiade Culturelle ».

Alors qu’on a tendance à opposer l’art et le sport dans la vie quotidienne, c’est au nom de valeurs qui seraient communes à ces deux domaines que le Comité en charge de l’organisation des JO 2024 élabore sa programmation artistique sur le territoire français. À ceux qui ne voient rien de semblable entre le monde artistique et le monde sportif, il oppose un goût partagé pour « la performance et l’excellence, le dialogue des cultures, mais aussi le partage et l’humain ».

Qu’en est-il des relations entre arts et sports aujourd’hui en France mais aussi à d’autres périodes et dans d’autres espaces géographiques ? C’est à cette problématique qu’ambitionne de répondre le dossier interdisciplinaire « Art et/ou Sport ? ».

Enseignants-chercheurs, chercheurs, doctorants et docteurs en arts plastiques, sciences de l’art, sciences du sport, sciences humaines et sociales, philosophie, travaillant sur des questions au croisement de l’art et du sport sont invités à aborder ces questions.

Axées sur la problématique des relations entre art et sport, les contributions pourront concerner la mise en scène du sport ou des pratiques physiques dans certaines œuvres mais aussi la place de l’art dans certaines pratiques sportives, les ressemblances ou différences entre cultures sportives et cultures artistiques (valeurs, fonctions sociétales, etc.). Les propositions de texte interrogeant l’alliance de l’art et du sport dans le cadre des Jeux Olympiques seront examinées avec attention.

—

Coordination scientifique et technique

Cette rubrique est coordonnée par Christophe Genin (Professeur en Philosophie de l'art à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Marie-Françoise Lacassagne (Professeure émérite en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives de l’Université de Bourgogne), Adrien Abline (Docteur en Sciences de l’art et Directeur technique national de la Fédération Française d’Art) et Orianne Castel (Docteur en Philosophie de l’art et Rédactrice en chef d’Art Critique).

—

Art Critique

Créé en 2018, Art Critique est un site d’actualités et d’analyses sur le monde de l’art et ses acteurs. Il se fait le relai des informations incontournables en matière d’évolutions du marché et d’évènements artistiques. Il propose également des réflexions approfondies à travers des entretiens de personnalités ou des séries d’articles sur des sujets précis sans lien immédiat avec l’actualité à travers son onglet « Méta ».

—

Modalités de contribution

Si vous souhaitez contribuer à la rubrique « Art et/ou Sport ? », merci de nous adresser votre proposition, avec une estimation de date de rendu ainsi qu’une courte biographie. Vous recevrez une réponse dans un délai de quinze jours.

Les articles auront un format de 4500 à 9000 signes maximum (espaces compris) et pourront être accompagnés de 3 à 6 illustrations (dont une photographie en format horizontal pour la bannière d’ouverture de l’article).

—

Dates : Dès maintenant et jusqu’en septembre 2024

—

Contact : Orianne Castel, courriel : contact[at]art-critique.com