Route par ailleurs (Montaigne III, 13): frontières, marges et confins pour une littérature de l’inclusion (Vérone)

Giovedì 1° febbraio 2024 si terrà, presso l'aula Co-Working del Dipartimento di Lingue e Letterature straniere dell'Università di Verona, il seminario “Route par ailleurs” (III, 13): frontières, marges et confins pour une littérature de l’inclusion, organizzato dalla Prof.ssa Rosanna Gorris Camos.

La Giornata, che si svolge nell'ambito della Winter School "Intrecci 6 - Margini e sconfinamenti", partirà da Montaigne, autore degli Essais, per poi esplorare la nuova visione dell'Oriente che si forma a partire dai resoconti di viaggio e dalle riflessioni linguistiche e politiche tra Quattro e Seicento. Il seminario rifletterà inoltre su come la letteratura contemporanea presenta i venus d'ailleurs, dall'Europa dell'Est al Maghreb, senza dimenticare le scritture cosiddette marginali, da un punto di vista sociale, religioso e sessuale.

Lo scopo della Giornata è mostrare come la letteratura possa guidare le interazioni tra i popoli, fungendo da interfaccia e incarnando la fecondità e la pluralità degli spazi entre-deux in cui lingue e culture si arricchiscono in un'ottica inclusiva.

Intervengono alla Giornata: Rosanna Gorris Camos, Giovanni Ricci, Maurizio Busca, Vera Gajiu e Francesca Dainese.