Critique de la raison numérique. Conf. de Jean Lassègue et Giuseppe Longo (Séminaire CEEI-THALIM, INHA Paris)

Le séminaire CEEI-THALIM 2024-2025 “Écriture : genèses, générations, ruptures” se poursuivra le mercredi 28 mai 2025 avec une conférence de Jean Lassègue et Giuseppe Longo intitulée : « Critique de la raison numérique ».

La discussion sera animée par Violaine Anger et Hélène Campaignolle.

Résumé de la conférence

Autour de la sortie de l’ouvrage des deux auteurs aux éditions PUF, L’empire numérique.

Pourquoi parler d’empire numérique ? Parce que les usages du numérique font désormais à ce point partie de notre environnement que nous n’avons plus le choix de les refuser, pour le meilleur mais aussi pour le pire. Pourtant, nous savons encore peu de choses de la façon dont l’environnement numérique s’est progressivement imposé à nous parce que nous manquons du recul nécessaire. Ce livre a, de ce point de vue, une double ambition : clarifier le concept de numérique et lui redonner sa profondeur historique en utilisant trois notions, celle d’écriture, de calcul et de machine.

Contrairement à ce que l’on suppose habituellement, les données numériques n’existent pas dans la nature mais elles sont le fruit d’une synthèse culturelle hardie qui s’inscrit dans une tendance millénaire. Aussi le lecteur sera-t-il peut-être surpris d’apprendre que le numérique entretient avec l’écriture alphabétique des liens profonds ou que le traitement numérique déstabilise des notions aussi capitales pour notre démocratie que celle de loi ou de souveraineté. Mais il apprendra aussi que mettre au jour les limites du concept de numérique permet de lui rendre pleinement justice et de devenir acteur des changements culturels qu’il induit.

Bio-bibliographie

Jean Lassègue est philosophe et épistémologue, directeur de recherche au CNRS, membre du Centre Georg Simmel (EHESS, Paris). Articulant épistémologie, anthropologie et histoire, ses recherches portent sur les médiations symboliques, en particulier les systèmes d’écriture des langues et des nombres, allant des sciences exactes aux sciences juridiques.

Giuseppe Longo est mathématicien de la logique et de la calculabilité et épistémologue (directeur de recherche émérite au CNRS, École Normale Supérieure, Paris). Depuis une vingtaine d’années, son activité porte sur les relations entre mathématiques et sciences de la nature, en particulier la biologie évolutive. Son projet actuel développe une épistémologie des nouvelles interfaces explorant les corrélations historiques et des alternatives à la nouvelle alliance entre formalismes computationnels et gouvernance de l’homme et de la nature par les algorithmes et les “méthodes d’optimalité” prétendument objectives. Page web : http://www.di.ens.fr/users/longo/

Jean Lassègue & Giuseppe Longo (2025), L’empire numérique ; de l’alphabet à l’IA, Paris, Presses universitaires de France (ISBN 978‐2‐13‐087460‐7).

—

Infos pratiques

La séance se déroulera en présentiel à l’INHA [salle Pereisc] le mercredi 28 mai de 14h à 16h.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Adresse : Institut National d’Histoire de l’Art, 2 rue Vivienne, 75002 Paris.