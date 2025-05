Dante en France : la réception savante (Sorbonne nouvelle)

Ce colloque entend fournir une vue d’ensemble des appropriations et de la réception de Dante dans la culture savante française du XIXe siècle au XXIe siècle.

Deux objectifs principaux ont été fixés : faire apparaître les temps forts de l’histoire de la dantologie française dans le cadre plus large du paysage intellectuel et scientifique où elle a vu le jour ; faire émerger, au-delà des études spécifiquement consacrées au poète florentin, des foyers de sens ou des cristallisations herméneutiques qui reflètent tout l’éventail des enjeux de la « fonction Dante » dans différents domaines du savoir.

La période contemporaine (XIXe-XXIe siècle) sera la cible principale des travaux ; elle pourra ponctuellement être mise en perspective avec les époques antérieures.

Le projet ANR DHAF (« Dante d’Hier à Aujourd’hui en France », qui regroupe, outre la Sorbonne Nouvelle, pilote, trois autres universités) arrive au bout de cinq ans à son terme.

Le colloque organisé du 19 au 23 mai sous le titre « Dante en France : la réception savante », marquera l’aboutissement des recherches accomplies dans le cadre du volet parisien, tout en associant d’autres membres de DHAF, provenant de l’Université Rennes 2 ou de l’Université Grenoble Alpes.

Tous les aspects de cette réception ‘savante’ feront l’objet de communications, de la philosophie au droit, de l’histoire à la critique littéraire, des sociétés savantes à l’enseignement (second degré et université).

En marge du colloque, sont proposés rencontres et événements concernant la réception de Dante dans les domaines de la musique et du théâtre.Aussi bien les conférences et communications, que les rencontres et spectacles sont ouverts au public (réservation nécessaire auprès des organisateurs pour le récital du mardi 20 à l’Istituto Italiano di Cultura).

Programme

Lundi 19 mai

Campus Nation, 8 Avenue de Saint-Mandé 75012, amphi 350

9h15 : ouverture du colloque :

- Salutations : Capucine Boidin, Vice-présidente de la Commission de la Recherche

- introduction par Philippe Guérin et Laurent Baggioni (Sorbonne Nouvelle, DHAF, CERLIM)

Présidence matin : Claude Perrus (Sorbonne Nouvelle, fondatrice du CERLIM)

Prolégomènes d’une réception érudite, traductions savantes : vers une dantologie française

9h45-10h15 : Enrico Fenzi (Gênes), Papire Masson dantista e l’anti-italianismo francese

10h15-10h45 : Franziska Meier (Universität Göttingen), Pourquoi Dante dans une histoire de la littérature française ? Le cas de Villemain

10h45-11h15 : discussion-pause

11h15-11h45 : Christine Ferlampin-Acher (Université Rennes 2), Emile Littré traducteur de Dante en « vieux langage françois et en vers » (1879) : excentricité, « curieux délassement d’érudit » (A. Counson) ou manuel d’apprentissage de l’ancien français ?

11h45-12h15 : Fernando Funari (Università di Firenze), Ozanam traducteur de Dante

12h15-12h30: discussion

Présidence après-midi : Anna Fontes Baratto (Sorbonne Nouvelle, CERLIM)

Foyers, milieux, vecteurs

14h-14h30 : Sarah Lévèque (Université Toulouse Jean Jaurès), Étude sur la présence de la Divine Comédie

dans les catalogues de bibliothèques privées en France au XIX e siècle : pour un panorama des modalités de réception du poème dantesque

14h30-15h : Claudia Zudini (Université Rennes 2, DHAF), Dante dans les encyclopédies entre XVII e et XIX e siècle

15h-15h30 : Francesca Cavarocchi (Università di Firenze), La Société Dante Alighieri et le discours sur Dante à l’époque fasciste

15h30-16h : discussion-pause

16h-16h30 : Jérémie Dubois (Université de Reims, CERHIC/DHAF), Dante d’une guerre à l'autre. Maurice Mignon, italianiste et acteur des relations culturelles entre la France et l’Italie au premier XX e siècle

16h30-17h : Marie-Françoise Viallon (Université Jean Moulin Lyon 3 , IHRIM), Dante à la lyonnaise ?

17h-17h40 : échange avec Annie Rouxel (Université Bordeaux Montaigne), spécialiste de l’enseignement de la littérature française dans le second degré, autour de la (non)-présence de Dante dans les manuels scolaires

17h40 : discusssion

Mardi 20 mai

Istituto Italiano di cultura di Parigi, hôtel de Galliffet, 50 rue de Varenne, 75007

9h30 : Salutations de Monsieur Antonio Calbi, directeur de l’Institut

Présidence matin : Irène Rosier-Catach (directrice d’études émérite EPHE)

Conférences d’ouverture

9h45-10h30 : Gilles Pécout (Président de la Bibliothèque nationale de France, Professeur à l’ENS-Ulm et directeur d’études à l’EPHE), Dante au cœur de la diplomatie culturelle entre la France et l'Italie depuis le Risorgimento

10h30-11h15 : Heinz Wismann (philosophe, directeur d’études émérite EHESS), A la croisée des langues : le chemin

11h15-11h45 : discussion-pause

Pour un Dante « philosophe français »

11h45-12h15 : Jean-Louis Poirier (Inspecteur Général Honoraire), Une rencontre philosophique : Dante et Auguste Comte

12h15-12h45 : Marco Grimaldi (Sapienza, Università di Roma), Dante e l’inferno nella cultura francese da Lamennais ad Alain

12h45 : discussion

Présidence après-midi : Gennaro Toscano (conseiller scientifique, BnF ; Professeur École nationale des Chartes)

Philosophie (encore) et alentours

14h30-15h : Andrea Aldo Robiglio (Université de Louvain), Béatrice, dame ou docteure ? Dante revisité par Berthier et Mandonnet

15h-15h30 : Bruno Pinchard (Université Jean Moulin Lyon 3 , Société Dantesque de France), Louis Massignon, entre Dante et al-Hallâj

15h30-16h : Giorgia Tiscini (Université Rennes 2), Dante et Lacan

16h : discussion-pause

16h30-17h : Laurence Pieropan (Université de Mons), Roger Dragonetti (1915, Gand - 2000, Genève) : un exégète et passeur francophone au pays de la Commedia ?

17h-17h30 : Laurent Béghin (Université catholique de Louvain), La dantologie universitaire belge de langue française au XX e siècle : entre politique et création littéraire

17h30-18h : discussion-pause

19h30 : récital Marie Jaëll (Pièces pour piano d’après la lecture de Dante ; interprétation, présentation, commentaire par Célia Oneto Bensaid, pianiste)

Mercredi 21 mai

Campus Nation, 8 Avenue de Saint-Mandé 75012, amphi 350

Présidence matin : Bruno Pinchard (Université Jean Moulin Lyon 3 , Société Dantesque de France)

En lisant en écrivant

9h15-9h45 : Yosr Larbi (Université de la Manouba, Sorbonne Nouvelle), Christine de Pizan lectrice de Dante : autorité, savoir et légitimation au féminin

9h45-10h15 : Martina Gazzola (Université Rennes 2), « Mon respect pour le Dante est ancien » : Stendhal et Dante

10h15-10h45 : discussion-pause

10h45-11h15 : Calogero Giorgio Priolo (Università di Torino), Edoardo Sanguineti dantologue et sa réception en France à l’occasion du centenaire de 1965

11h15-11h45 : Giuliano Rossi (Università degli Studi di Milano), La traversée de l’écriture. Philippe Sollers et Jacqueline Risset : histoire d’un dialogue

11h45-12h15 : Mariano Pérez Carrasco (Universidad de Buenos Aires, CONICET), Poésie, philosophie et politique dans les écrits dantesques de Philippe Sollers

12h15-12h45 : discussion

Présidence après-midi : Isabelle Battesti (Université de Poitiers)

Itinéraires européens

14h15-14h45 : Catherine Gravet (Université de Mons), Les auteurs belges, inspirés par la Divine Comédie ?

14h45-15h15 : Sara Brasca (Sapienza, Università di Roma), Adelaide Ristori déclamatrice de Dante à Paris : le cas de la Typographie Morris

15h15-15h45 : Enrica Zanin (Université de Strasbourg), Le fonds Witte de l’Université de Strasbourg : parcours dantesques entre la France et l’Allemagne

15h45-16h15 : discussion-pause

16h15-16h45 : Chiara Zambelli (Université Grenoble Alpes, DHAF), La base de données DHAF : un outil pour illustrer les formes variées de la réception française de Dante

17h30 : Autour de l’opéra Il viaggio, Dante, avec le compositeur, Pascal Dusapin, et le librettiste Frédéric Boyer. Rencontre animée par Alessandro Di Profio et Antonio Sotgiu (Sorbonne Nouvelle, DHAF)

Jeudi 22 mai

Campus Nation, 8 Avenue de Saint-Mandé 75012, amphi 350

Présidence matin : Aurélie Gendrat-Claudel (Nantes Université, CRINI)

De la proto-histoire à l’histoire littéraire : croisements, traces, échanges entre XV e et XIX e siècle

9h15-9h45 : Paola Cifarelli, Valentina Sparviero (Università di Torino), Perspectives critiques franco-italiennes autour de Dante en France aux XVe et XVIe siècles

9h45-10h15 : Françoise Graziani (Université de Corse), « Cet antique et excellent Poète Italien, le renommé Dante » : traces de Dante dans l’histoire poétique des XVIe et XVIIe siècles

10h15-10h45 : discussion-pause

10h45-11h15 : Elena Valentina Maiolini (Università degli Studi dell’Insubria), Origini delle lingue e sorgenti della poesia: Dante chez Fauriel

11h15-11h45 : Piergiorgio Pozzobon (chercheur indépendant), Nel nome di Dante: la corrispondenza tra Frédéric Ozanam e Niccolò Tommaseo

11h45-12h15 : Ivan Brovelli (INU Champollion-Albi, LIMEEP-PS), Autour d’une traduction de la Divine comédie par Louis Ratisbonne. L’influence de Daniele Manin dans les cercles artistiques et littéraires libéraux à Paris, au mitan du XIX e siècle

12h15-12h45 : discussion

Présidence après-midi : Raffaele Ruggiero (Aix-Marseille Université)

Perspectives politiques et historiques

14h15-14h45 : Ettore Maria Grandoni (Lycée de Liévin, CAER Aix-Marseille), « L’insetazione » : une idée franciscaine du droit ?

14h45-15h-15 : Manuel Rivero Rodríguez (Universidad Autónoma de Madrid), La monarchia dantesca nei progetti imperiali di Seyssel e Gattinara

15h15-15h45 : Ginevra Martina Venier (Centre Marc Bloch, Berlin), Lire, commenter, traduire le De Monarchia aux XIX e et XX e siècle : trois tendances

15h45-16h15 : discussion-pause

16h15-16h45 : Paolo Grossi (Istituto dell’Enciclopedia Italiana), Pierre-Louis Ginguené lecteur de Dante, génie « sans guide et sans théorie dans un monde inconnu et dans un art nouveau »

16h45-17h15 : Laurent Baggioni (Sorbonne Nouvelle, DHAF), Quinet et le culte français de Dante au XIX e siècle

17h15-17h45 : Giuseppe Sangirardi (Université de Lorraine, MODA), Dante d’après nature. La dantologie « en

voyage » de Jean-Jacques Ampère

17h45-18h : discusssion

18h30 : Serge Maggiani, « Nous n’irons pas au Paradis » (salle de spectacle AS 35)

Vendredi 23 mai

Campus Nation, 8 Avenue de Saint-Mandé 75012, amphi 350

Présidence matin : Estelle Zunino (Université Jean Moulin Lyon 3)

Dante à l’Université : philologues, exégètes, interprètes

9h15-9h45 : Chiara Zambelli (Université Grenoble Alpes, DHAF), Le Dante canonique d’Henri Hauvette

9h45-10h15 : Rachele Buzzetti (Università cattolica del Sacro Cuore di Milano), « Espérant qu’il se justifiera de lui-même, comme la lumière » : Joachim Joseph Berthier esegeta della Commedia

10h15-10h45 : Patrizia Gasparini (Sorbonne Nouvelle, DHAF), Les troubadours de Dante d’après Alfred Jeanroy

10h45-11h15 : discussion-pause

11h15-11h45 : Claire Lesage (Université Rennes 2, DHAF), « J'ai regardé travailler l’imagination de Dante » : Yvonne Batard et sa lecture de la Divine Comédie

11h45-12h15 : Sonia Porzi (Université de Clermont Auvergne), Prophétisme et polémique chez Dante dans les travaux de François Livi

12h15-12h30 : discussion

Présidence après-midi : Carlo Alberto Girotto (Sorbonne Nouvelle, DHAF)

Autour de Cochin et de Nolhac : un Dante « latin »

14h-14h30 : Simona Brambilla (Università Cattolica del Sacro Cuore, Sede di Milano), Il Dante di Lucien Auvray, Henri Cochin e Pierre de Nolhac ; précédé d’un hommage à William Spaggiari

14h30-15h : Hélène Gaudin Mazzariol (Université Bourgogne Europe), Critique et appropriation des études dantesques italiennes par Henry Cochin. Échanges épistolaires inédits

15h-15h30 : Philippe Guérin (Sorbonne Nouvelle), DHAF, un parcours (illustré), quelques conclusions et quelques pistes

15h45-16h15: discussion-pause – clôture du colloque

16h30 – 18h : Société Dantesque de France : Françoise Graziani, Une lectura dantis en images : l’Enfer peint à la fin du XV e siècle dans la chapelle Saint-Thomas de Pastoreccia (Corse)

Lien de connexion pour les cinq journées :

htthttps://meet.google.com/szk-pzxo-zth

