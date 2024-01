Inter-textes, n° 23 : "Célébrer le don à l'Université Aristote de Thessalonique", par Mireille Calle-Gruber

Présentation

Mireille Calle-Gruber, Docteur Honoris Causa, Célébrer le don à l'Université Aristote de Thessalonique

Le 11 mai 2022, nous avons eu la grande joie d’accueillir à Thessalonique, dans notre Université, l’écrivaine Mireille Calle-Gruber, Professeure Émérite en littérature et esthétique à la Sorbonne Nouvelle, afin de lui conférer le titre de Docteur Honoris Causa, à la suite de la décision à l’unanimité, du Département de Langue et de Littérature Françaises de l’Université Aristote de Thessalonique. Et c’est avec une grande émotion mais aussi avec un sentiment de déférence profonde que j’ai accepté l’honorable proposition de la part de mes collègues, de prononcer la laudatio en son honneur. Par le présent volume regroupant dans les deux langues (français-grec) les discours prononcés lors de la cérémonie, nous nous proposons d’honorer sa précieuse contribution aux Sciences Humaines mais aussi de lui livrer un témoignage d’admiration, d’amitié et de reconnaissance pour ce grand don intellectuel qu’elle nous fait.

Je tiens particulièrement à remercier mes collègues Chryssi Karatsinidou et Andreas Papanikolaou pour leur excellente traduction, Chryssi Karatsinidou et Eugénie Grammatikopoulou pour leur inlassable soutien dans toutes les démarches administratives et l'organisation de la cérémonie, Olivier Delhaye pour sa contribution inestimable dans la conception graphique de ce volume.

Polytimi Makropoulou

Professeure Assistante (Section de littérature française)

Directrice du Laboratoire de littérature comparée

Département de langue et littérature françaises de l'Université Aristote de Thessalonique