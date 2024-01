Fantasy Art and Studies, n° 15 : "Seuils et lieux de passage / Thresholds and crossing points"

Le 15e numéro de Fantasy Art and Studies est consacré à un élément récurrent de la Fantasy : les seuils et lieux de passage, ces espaces de l’entre-deux qui souvent permettent de passer d’un monde à un autre.

Chercheurs, nouvellistes et auteurs de BD explorent tour à tour les multiples potentialités de ces seuils ouvrant sur l’ailleurs, que ceux-ci soient matérialisés par des lieux, des territoires ou bien des objets magiques.

Ce numéro est illustré par GaëlleC., Philippe Chevillard, Guillaume Labrude, Justine Pellet, et Véronique Thill, qui signe l’illustration de couverture.

The 15th issue of Fantasy Art and Studies deals with a recurring element in Fantasy: thresholds and crossing points, those in-between spaces that often offer a passage from one world to another.

Researchers, short story writers and comic book artists explore the many potentialities of these thresholds to the world beyond, whether they take the form of places, territories or magical objects.

This issue is illustrated by GaëlleC., Philippe Chevillard, Guillaume Labrude, Justine Pellet, and Véronique Thill, who has signed the cover art.

Sommaire / Contents

Edito, de/by Florie Maurin

Fiction. Recherche balayeur de seuils magiques pour nettoyage cosmique, de/by Bastienne

Fiction. Les Cieux de l’abîme, de/by Antoine Giboulet

Article. De l’autre côté du miroir : mondes inversés et mondes-reflets dans La Passe-Miroir et La Tour de Garde, de/by Aliénor Vauthey

Fiction. Le Tapis de Chazel, de/by Linoa Tradell

Fiction. Vous voyez le tableau ?, de/by Grégory Covin

Article. Les Avatars du terrier d’Alice dans Le Cycle du Multimonde de Christian Grenier : seuils sursignifiants et porosité des mondes, de/by Nadège Langbour

Fiction. Le Havre des Sept Poèmes, de/by Philippe Cassandre

Fiction. Deux voix, de/by Fabien Reignoux

Article. Liminalités et expériences transformatrices dans Le Trône de fer : l’espace du Conflans, de/by Maureen Attali

Fiction. A Door to Avalon, de/by André Hotte

Fiction. La Gardienne du monde mort, de/by Lucie Heiligenstein

Article. Surgir du miroir : évolutions et passages des joueurs dans l’univers ludique interactif de Dark Souls, de/by Arthur Gaté

Fiction. Là où se touchent les mondes, de/by Pepita Carles

Fiction. Le Chapeau, de/by Emma Chevalier

BD/Comics. La Traque, de/by Antoine Pelloux

BD/Comics. Au-delà de la faille, de/by Guillaume Labrude

—

