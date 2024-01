Gilles Lambert, L'affaire Godot

C'est à la fois en metteur en scène et en écrivain que Gilles Lambert se confronte à En attendant Godot. Dans ces pages, la pièce est lue avec attention, comme le préconisait Beckett, à la manière d'un polar où des fils apparemment désunis se rejoignent pour former une narration plurielle et déroutante. Les pensées et

les images dialoguent en liberté et transforment la prose en projet théâtral, le texte en mise en scène.

Apparat scénique très concret aussi, avec l'arbre, la lune, la route, les vagabonds... autant d'éléments qui nous portent du projet beckettien - dont l'ouvrage offre une vision choral - au théâtre tout court. Un théâtre en devenir, une scénographie des possibles.

Gilles Lambert a traversé cinquante années de pratiques scéniques aussi diverses qu'originales tant au théâtre que dans la danse contemporaine. Il est l'auteur du Marcheur sur la lune (MētisPresses, 2020).

Sommaire

Avant-propos 7

Introduction 11

Envisager le temps 15

Beckett et Friedrich 17

La scène pétrifiée 27

Les paysages de Godot 31

La lune 37

Cirque et music-hall 39

Agamemnon 43

La tragédie antique et son espace 47

Le proskènion déserté 49

Une scénographie élémentaire 53

Clowns, pas clowns 57

La foire de Saint-Sauveur 61

Attentes 63

Ressacs 69

Fondamentaux 73

Répétitions 79

Confluences 85

