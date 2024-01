Journée d’étude organisée à l’université Sorbonne nouvelle le 8 novembre 2024

par Nathalie Kremer et Caroline Pollentier

(Sorbonne nouvelle/Institut Universitaire de France)

Fictions sculptées. Etude des rapports entre littérature et sculpture comme modes de représentation de la fiction

« La [littérature] tourne autour de son objet comme la sculpture, et le présente dans tous les sens », écrivait Marmontel dans ses Éléments de littérature, érigeant un parallélisme inédit entre la littérature et la sculpture, pourtant opposés dans la théorisation lessingienne comme arts du temps et de l’espace. En rapprochant ces deux arts, le théoricien de la littérature assigne un caractère spatial et sensible à la littérature, tout en accordant un pouvoir figuratif à la sculpture.

Cette journée d’étude rassemblera des spécialistes de théorie littéraire, mais aussi d’esthétique et de philosophie haptique pour les inviter à réfléchir aux rapports qu’entretiennent la fiction et la sculpture, inscrits dans l’étymologie même du terme de fiction (venant du latin fingere, signifiant « sculpter, façonner »), et souvent thématisés par celle-ci comme élément moteur dans le développement de l’intrigue d’un récit. Le but de la journée est de comprendre comment on peut théoriser le sens figural de la sculpture comme mode de façonnement de la pensée et, partant, comme façon de toucher le récepteur dès lors qu'elle fait œuvre d’un pouvoir émotif et d'une force haptique; et inversement, comment la fiction a pu fonctionner comme source d’imagination pour la sculpture et le développement de la pratique sculpturale, notamment dans la représentation de grands mythes antiques (les mythes de Pygmalion, de Prométhée, de Méduse…).

C’est donc le rapport entre le sensitif et l’intelligible qui se pose à travers l’étude du rapport entre sculpture et fiction : le pouvoir d'imagination comme un « vécu » certes mental mais bien réellement « senti » par le lecteur, lequel déambule « dans » la fiction comme un spectateur autour des statues. Se pose dès lors aussi le problème du rapport entre mimésis et émotion : faut-il être pris par l’illusion pour être touché ? Et de quel ordre est le « sensible » de la fiction : quelles sont ses formes, ses déclinaisons, ses reliefs entre le toucher réellement réalisé à travers le contact des mains, du corps, et celui intérieurement ressenti, qui n'est pas que métaphorique ?

Ce questionnement sur l’art de la sculpture comme forme et force de figuration implique un débat sur l’effet sensoriel de la fiction aussi bien que sur la fictionnalisation de ses effets pathiques, tels qu’étudiés par exemple par Pierre-Louis Patoine dans son essai Corps/texte. Pour une théorie de la lecture empathique (2015), ou encore sur la réception haptique des œuvres d’art comme l’a mise à jour, notamment, Herman Parret dans La Main et la matière. Jalons d’une haptologie de l’œuvre d’art (2018). À la croisée de la théorie littéraire, esthétique et neuroscientifique, on réfléchira ainsi à la sculpturalité de la fiction, i.e. aux formes et à la force de figuration de la sculpture dans et pour la fiction.

—

Journée d'étude et publication :

La rencontre a pour but de préparer un numéro thématique de la revue en ligne Textimage. Les articles feront l’objet d’une double évaluation à l’aveugle. Ils devront être envoyés aux organisatrices le 31 janvier 2025 au plus tard.

Les personnes intéressées à participer à la journée d’étude du 8 novembre 2024 et à la publication sur Textimage en 2025 sont priées d’envoyer une proposition de sujet de 500 mots environ, accompagnée d’une bio-bibliographie, aux deux adresses suivantes, d’ici au 15 avril 2024 :

Nathalie.Kremer@sorbonne-nouvelle.fr

Caroline.Pollentier@sorbonne-nouvelle.fr

—

