Géographies du sensible (Galaţi, Roumanie)

Le Département de langue et littérature françaises, le Centre de recherches Théorie et Pratique du Discours de la Faculté des Lettres et le Centre de recherches juridiques et administratives de la Faculté de Droit et des Sciences administratives, sous le patronage de l’Université « Dunărea de Jos » de Galaţi, Roumanie organisent les 17-19 avril 2024 le colloque international interdisciplinaire Géographies du sensible.

Le colloque se propose de réunir des spécialistes du domaine des sciences socio-humaines (philologie, géographie, histoire) qui réfléchiront sur les représentations du paradigme de l’espace réel et fictionnel, de l’esthétique sensible de l’espace notamment dans la perspective géocritique, telle qu’elle a été développée par Bernard Westphal (La Géocritique. Réel, fiction, espace, Paris, Ed. de Minuit, 2007), sur les significations spatiales et leurs effets impactant sur l’affirmations identitaire individuelle et collective.

La géographie, dont l’objet d’étude est l’espace, est par excellence une science du sensible au sens philosophique, c’est-à-dire de ce qui peut être connu par les sens. Ni plus simple, ni plus bas que sa matrice universelle, l’espace géographique correctement délimité a la qualité d’être plus accessible et donc, sans doute, plus facile à connaître. Mais pour beaucoup d’entre nous, même cette délimitation de l’espace qui renvoie aux territoires et lieux peut être décourageante car, toujours trop vaste, sa maîtrise est impossible en dehors des outils conventionnels offerts par la connaissance scientifique. C’est pourquoi chaque domaine « extrait » de cet hyperespace géographique son propre espace de recherche, qu’il investit avec une importance et une priorité maximale.

Les airs (inter)disciplinaires de la littérature, de la géographie, des études culturelles au sens large, de l’histoire se fédèrent autour des géographies du sensible et se déclinent comme suit : espace sensible du quotidien et proximité de la contingence ; esthétique du sensible à travers l’espace ; espace sensibilisé, vecteur de modélisation identitaire ; introspection sensorielle dans l’espace public ; « transcription » et mise en récit de l’espace sensoriel ; jeux et enjeux de la géographie du sensible ; sensible du rural vs sensible de l’urbain ; vecteurs du sens, du sensible et de la sensibilité dans les récits de voyage ; du sensible dans la géographie autochtone et/ou exotique ;

ü la ville, lieu de mémoire, espace du souvenir ;

ü la ville – point de vue endogène, exogène, allogène ;

ü espaces sensibles et métaphores existentielles ;

ü l’écrivain, géographe du sensible ;

ü le géographe, écrivain du sensible ;

- matrices structurantes, porteuse d’identité dans les places urbaines.

- palimpsestes du sensible chez l’exilé, déraciné et enraciné.

—

Sont conviés à participer universitaires, chercheurs, professeurs de collège, doctorants, masters qui s’interrogent dans leurs activités de recherche ou d’enseignement sur la littérature et la géographie au sens large des termes avec des communications dans les axes thématiques indiqués supra. Les axes ne sont pas restrictifs, toute proposition ponctuelle non strictement littéraire, inter- ou pluridisciplinaire, est bienvenue.

La langue du colloque est le français.

Calendrier du colloque :

• 9 janvier 2024 – lancement de l’Appel à communication ; • Jusqu’au 1er mars 2024 – dépôt des communications ; • 10 mars 2024 – avis du comité scientifique et notification envoyée aux intervenants retenus; • 15 mars – programme provisoire ; • 17-19 avril 2024 – déroulement du colloque ; • 1 er juillet 2024 – envoi des articles aux évaluateurs pour procéder à l’expertise scientifique ; • janvier 2025 – parution des actes en volume. Après l’expertise en double aveugle, une sélection des articles est prévue dans la revue Mélanges francophones.

Les propositions de communication sont à envoyer aux adresses : carmen.andrei@ugal.ro violeta.puscasu@ugal.ro.

La date butoir de réception des propositions est fixée au 1er mars 2024.