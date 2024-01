Une place à table : échanges interculturels dans la fiction montréalaise (Acfas 2024, Ottawa)

Une place à table : échanges interculturels dans la fiction montréalaise

Acfas (Colloque 304), Université d’Ottawa, 13-14 mai 2024

On célèbre à l’envi la richesse multiculturelle de Montréal dans les discours médiatiques et politiques. Pourtant, les représentations fictionnelles de la métropole n’offrent pas une portion congrue aux personnages issus de la diversité et lorsqu’ils sont mis en texte, ils sont régulièrement placés à l’écart de la société, au sein d’une communauté (famille, voisinage) évoluant en marge. Dans les œuvres montréalaises parues depuis 1980, les échanges interculturels se déroulent le plus souvent dans un commerce et supposent ainsi une transaction qui dépasse le seul gain de la connaissance d’autrui : on lui achète un bien ou on rétribue son service. Une recherche préalable (projet individuel CRSH) montre par exemple qu’il existe un nombre imposant de nouvelles et romans qui situent les rencontres interculturelles qu’ils représentent dans un débit d’alimentation (bar, café, épicerie, restaurant). On est alors en droit de se demander quelle place ont à la grande table de Montréal celles et ceux qui ont cuisiné les plats qu’on y déguste? Ou plus largement, comment s’articulent les rencontres interculturelles dans la fiction montréalaise telle qu’elle se publie et se projette sur les écrans? Y est-on toujours confiné à la boutique ou l’échange commercial peut-il déboucher sur un véritable échange interculturel?

Il s’agira ainsi de comprendre la fonction idéologique, politique, sémiotique, narrative et esthétique de scènes cinématographiques ou littéraires, en français ou en anglais, représentant le contact entre diverses cultures à Montréal. Les communications présentées lors de ce colloque permettront de répondre à ces questions cruciales : comment la représentation de la pluriethnicité évolue-t-elle dans la fiction depuis quarante ans et, surtout, qu’est-ce que ces récits nous disent de notre société? Ce faisant, le colloque se situera à l’intersection de deux champs de recherche majeurs et spécialement féconds ces dernières années : les travaux d’histoire littéraire et de sociologie de la littérature consacrés aux rapports nombreux et variés entre l’idéologie sociopolitique du multiculturalisme en constante redéfinition et les fictions québécoises et canadiennes, d’une part (Balint, 2016; Gauvin, 2010; Hutcheon et Richmond, 1990; Prud’homme, 2002); les études dédiées aux représentations des minorités dites «ethniques», d’autre part (Anctil 2001; Kwaterko, 2002; Nareau, 2010; Sing, 2018).

Axes

Ce colloque a pour ambition de considérer ensemble la production cinématographique et littéraire québécoise et canadienne, en anglais et en français, et d’y analyser dans les scènes de rapports interculturels montréalais de tous ordres, et cela, peu importe s’ils impliquent les personnages principaux. Les communications répondront à une série (non exhaustive) de questions, qu’il est possible de partager en deux ensembles en interaction dynamique :

A. Contenu : Comment ces rencontres sont-elles présentées : qui initie la discussion? de quoi parle-t-on? y a-t-il des suites? S’il s’agit de rencontres dans des commerces, comment ceux-ci sont-ils représentés : quelles sont les caractéristiques du décor? comment sont décrits les individus qui s’y trouvent? quels sont les éléments distinctifs qui sont mis de l’avant (langues parlées, pratiques de sociabilité, rites culturels, etc.)?

B. Forme-sens : Comment se formulent les rapports entre les ressortissant.e.s de divers pays ou cultures dans les fictions québécoises et canadiennes : comment et à quelle fréquence se produisent les échanges interculturels qui ont lieu dans les commerces rattachés à des cultures non nord-américaines? quelles sont les marques d’énonciation qui qualifient le climat dans lequel s’établissent les contacts entre les individus? quel est le rôle actantiel des mises en scène des rencontres interculturelles? comment les films et les textes littéraires entrent-ils en dialogue avec les lois, les politiques et les pratiques concrètes d’intégration multiculturelle telles qu’elles sont débattues dans la sphère publique?

Objectifs

Le colloque aura pour contribution principale de combler une lacune dans les études cinématographiques et littéraires québécoises et canadiennes bilingues en ce qui a trait à la représentativité de la population multiculturelle de Montréal. Il visera pour ce faire deux grands objectifs :

1) Cartographier et analyser l’imaginaire social de l’époque contemporaine (1980 à nos jours) en ce qui touche particulièrement la diversité ethnique au moyen de l’analyse de fictions;

2) Comprendre comment les fictions montréalaises mobilisent et retravaillent la figure de l’Autre dans l’imaginaire social, de manière à interroger des discours dominants sur l’intégration des (im)migrant.e.s et réfugié.e.s. Ainsi, les communications présentées dans le cadre de ce colloque contribueront à la redéfinition de concepts fondamentaux liés à la notion du «multiculturalisme canadien» comme l’accueil, l’hospitalité, la diversité et la cohésion sociale.

Lieu et date

L’événement se déroulera à l’Université d’Ottawa, les 13 et 14 mai 2024.

Format

Le colloque prendra la forme d’une série de communications d’une durée de vingt minutes chacune, lesquelles seront suivies d’une période de discussion de dix minutes. Les communications seront livrées en personne.

Date pour soumettre vos propositions

Les propositions (300 mots) doivent être envoyées avant le 16 février à Claudia Bouliane à l’adresse suivante : cboulian@uottawa.ca.

Les étudiant.e.s des cycles supérieurs sont spécialement invité.e.s à soumettre une proposition de communication.

Une réponse sera communiquée avant le 23 février. Il est à noter que toute participation au colloque nécessite une inscription : https://www.acfas.ac/evenements/congres/politique-dinscription.