Joseph Andras et Kaoutar Harchi, Littérature et révolution

Tous les écrivains s’engagent. La question n’est donc pas celle-ci. Certains s’engagent en faveur du monde tel qu’il est fait. D’autres s’engagent à le défaire – avec plus ou moins de résultats. Il faut dire, foi du Syndicat national de l’édition, que le tirage national moyen d’un livre est de 5 000 exemplaires. Comment, dans pareil cadre, combattre en faveur d’un tout autre ordre social sans se raconter d’histoires ? La question est celle-ci. Joseph Andras, écrivain, et Kaoutar Harchi, écrivaine et sociologue, se la posent à haute voix dans ces pages. La discussion, à la fois analytique et personnelle, s’ancre dans l’histoire de la littérature et des luttes. Aux côtés du lecteur, elle ébauche la possibilité d’une écriture attachée à la construction d’une société d'égales et d'égaux – une société socialiste.

Joseph Andras est écrivain. Le présent livre est son huitième livre. Se réclamant de la tradition socialiste, révolutionnaire et anticolonialiste, il alterne entre récits, enquêtes, poésie et articles de presse. Son précédent ouvrage, Nûdem Durak, a été écrit aux côtés de la prisonnière politique kurde.

Kaoutar Harchi est ecrivaine et sociologue. Ce présent livre est son sixième. Kaoutar Harchi, selon un traitement littéraire et une perspective sociologique, porte son attention sur les rapports sociaux de race, de classe et de genre. Son dernier récit en date, Comme nous existons, est une autobiographie.