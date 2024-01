« Intimité et spiritualité dans l’imaginaire colonial »



Les 4-5 octobre 2024

Au Pavillon de la culture des peuples autochtones de l’Université du Québec à Chicoutimi

Site Web de la conférence : http://www.uqac.ca/crpa/

Argumentaire



Ce colloque bilingue et interdisciplinaire, organisé conjointement par le Centre interuniversitaire de recherche sur la première modernité (CIREM 16/18) et le Centre for Privacy Studies (PRIVACY), explorera la rencontre culturelle dans l’imaginaire colonial à travers les enjeux de la spiritualité et de l’intimité, de manière à en retracer l’émergence, l’évolution et l’incidence en regard de l’expérience contemporaine. Nous souhaitons examiner comment les notions, les pratiques et les expériences de spiritualité ont influencé la façon dont les hommes et les femmes interagissaient dans les domaines de l’intime, comment le contexte colonial a influencé ces relations et, en retour, comment les expériences d’intimité et de spiritualité ont façonné le pouvoir colonial et sa gestion. Un tel travail d’enquête invite aux perspectives méthodologiques croisées, mais aussi au dialogue entre les cultures en présence, européenne, autochtone, canadienne, puisque la colonisation du territoire aurait été impossible sans la constitution d’un « imaginaire colonial » cherchant à circonscrire, comprendre et conjurer l’altérité par une série de discours, de croyances et de mythes fondateurs que l’on peut désormais interroger rétrospectivement à travers les documents historiques, écrits religieux, échanges épistolaires, récits viatiques et autres oeuvres littéraires qui en portent témoignage, mais aussi, de manière contrastée, par la prise en compte de la perspective autochtone et de ses lieux de mémoire (la tradition orale, la culture matérielle, les rituels et les pratiques).



Ainsi, l’objectif principal est d’engager des discussions constructives et significatives entre les disciplines (histoire, théologie, littérature, ethnologie, archéologie, architecture, histoire de l’art), mais aussi avec les communautés autochtones, c’est pourquoi nous avons choisi de tenir colloque au Pavillon de la culture des peuples autochtones, au sein d’une université québécoise qui accueille l’un des plus important contingent d’étudiants issus des Premières Nations, l’Université du Québec à Chicoutimi. Notre ambition est de créer une atmosphère conviviale et accueillante où des chercheurs de différents horizons, universitaires ou indépendants, membres de communautés allochtones ou autochtones, peuvent apprendre les uns des autres et explorer ensemble l’intersection de la spiritualité et de l’intimité dans un dialogue entre passé et présent.

Il y aura deux points d’aboutissement à la rencontre : 1) une publication scientifique, soit sous la forme d’un numéro spécial d’une revue internationale à comité de lecture, soit sous la forme d’un volume édité, et 2) du matériel vidéo présentant les communications et les échanges à un public plus large, à des fins de transfert des connaissances produites auprès des communautés autochtones et dans le but de contribuer à la promotion du dialogue interculturel.



Nous invitons les chercheurs de tous les niveaux de carrière et de toutes les disciplines historiques à soumettre une proposition pour des présentations qui traitent de l’intime et du spirituel dans la formation du régime colonial jusqu’à sa remise en cause et son démantèlement. Nous encourageons fortement les membres des communautés autochtones intéressés par ces sujets à s’inscrire pour participer (il n’est pas nécessaire de présenter une proposition de communication formelle). Un comité aviseur, composé de chercheurs issus des Premières Nations, prendra en charge l’organisation du volet « recherche autochtone » de la rencontre, en accord avec les directives du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) du Canada.



Thèmes du colloque : Nous acceptons les propositions qui abordent les thèmes suivants, sans toutefois s’y limiter :



1. Conversion religieuse et identité : Le rôle de la spiritualité dans la conversion des peuples autochtones et son impact sur leur sentiment d’identité.

2. Intimité et rencontres missionnaires : Les interactions entre les missionnaires européens et les communautés autochtones et la manière dont ces rencontres ont influencé à la fois les croyances spirituelles et les relations intimes.

3. Dynamique familiale et communautaire : La formation et la régulation des familles coloniales, leurs structures et la façon dont la religion et l’intimité se croisent en leur sein.

4. Pratiques et rituels religieux : Les rituels et pratiques religieux de la Nouvelle-France et leur importance dans la promotion des expériences spirituelles, la dévotion et des liens intimes.

5. Culture matérielle et spiritualité : La culture matérielle de l’époque, y compris les objets religieux, les textes et l’art, et leur impact sur la spiritualité et l’intimité avec un accent particulier sur l’échange culturel de techniques et de motifs.

6. Héritages et perspectives modernes : L’impact durable de la spiritualité et de l’intimité coloniales dans les contextes contemporains.



Directives de soumission :

• Les propositions de contribution doivent compter entre 250 et 300 mots.

• Inclure une brève biographie (100 mots) décrivant votre parcours universitaire et vos intérêts de recherche.

• À soumettre en format PDF à Bastian Felter Vaucanson (bva@teol.ku.dk) et Luc Vaillancourt (luc_vaillancourt@uqac.ca) d’ici le 21 juin 2024.

Dates importantes :

• Date limite de soumission des résumés : 21 juin 2024.

• Notification d’acceptation : juillet 2024.

• Dates de la conférence : 4-5 octobre 2024.



Organisateurs de la conférence : Bastian Felter Vaucanson, stagiaire postdoctoral de la Fondation Carlsberg à l’Université du Québec à Trois-Rivières et chercheur affilié au Centre for Privacy Studies ; Luc Vaillancourt, professeur, Université du Québec à Chicoutimi



Inscription : Les détails sur l’inscription à la conférence, les frais et l’hébergement seront bientôt disponibles sur le site web du colloque: http://www.uqac.ca/crpa/