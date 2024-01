Sculptures, n°10, 2023 : "Sculptrices"

Le dixième numéro de la revue Sculptures consacre ses pages aux

sculptrices du XIXe au XXIe siècle. Quels furent leur parcours, leurs

pratiques ? Comment ont-elles existé au sein d'une histoire de l'art

volontiers dominée par les artistes masculins ? Quelle est leur place

aujourd'hui dans l'historiographie de la sculpture ?

Si les études des femmes artistes optent fréquemment pour l’approche

biographique, c’est assurément parce que l’information n’a pas encore

été rassemblée. Les études de réseaux, les mises en relations, une histoire

de l’art en contexte, c’est ce que tente ce numéro où les historiennes de

la sculpture française ne sont pas non plus oubliées.

Sommaire

Éva Belgherbi

Quartiers d’adresses. Quelques ateliers de sculptrices à Paris (1880-1930)

Léa Jaurégui

La rose et le ciseau, l’œillet et le maillet : Sarah Bernhardt ou la mise en scène d’une sculptrice autodidacte

Lucie Montassier

Les voyages en Europe des sculptrices de la seconde moitié du XIXe siècle

Clémence Rinaldi

La sculpture dans les expositions féminines : enjeux de reconnaissance et de légitimation pour les artistes femmes au passage du XIXe au XXe siècle

Katia Schaal

Vain voyage à Volendam (1908). Geneviève Granger (1877-1967)

Florent Allemand

Un parcours d’artiste à l’orée du XXe siècle : Annie Avog-Alaphilippe (1872 – 1941 ?) entre sculpture et décoration

Laurence Goux

Clara Westhoff, le choix d’être sculptrice

Alexandra Waszak

Le syndrome de la Schtroumpfette : le discours paradoxal de la presse des XIXe et XXe siècles sur les médailleuses franco-belges

Clément Bassole

« Les historiennes de la sculpture française ». Discours de femmes sur la sculpture médiévale en France (1904-1940)

Elsa Dos Santos

Alicia Moï Orban et la taille directe

Ariane Coulondre

Germaine Richier : objet, espace, expérimentation

Marina Mazze Cerchiaro

Felicia Leirner, Pola Rezende et Liuba Wolf : des transferts entre la France et le Brésil au XXe siècle

Léna Lévy

Nancy Fried : sculpter le quotidien, entre intime et politique

Varia

Maxime Paz

La “Petite École” (1832-1866) : de l’ornement à la sculpture des grands

Hervé Cabezas

Eugène Guerlain, sculpteur du milieu républicain sous le Second Empire

Hélène Fernandez

« La France ne s’est jamais reposée dans son enfantement de modeleurs géniaux. » Arsène Alexandre (1859-1937), la sculpture et la nation

Anna Battiston et Veronica Budini

Divertifimentifici : interdépendances entre architecture radicale et sculpture d’avant-garde dans les clubs nocturnes italiens des années 60. Le cas du Piper Pluriclub de Turin

Document

Zadkine-Bourdelle : deux musées de sculpteurs en 2023. Interview croisée de Cécilie Champy-Vinas et Ophélie Ferlier-Bouat par Thierry Dufrêne et Claire Maingon

Actualités

Exposition Richier-Couturier (Clotilde Scordia)

Exposition Noguchi, (J H Toussaint)

Paris+ par Art Basel (Thierry Dufrêne)

Pauline Milani, Profession sculptrice, Performance et transgression de genre sous le Second Empire Milani (Éva Belgherbi)

Patrick Jullien et Asia Quesnel, Raymond Duchamp-Villon : catalogue raisonné de l’œuvre sculpté et inventaire de l’œuvre graphique (Claire Maingon)

Anne Longuet-Marx, Le Soleil et l’envol (David Liot)

Dominique Jarrassé, Fiction coloniale et esthétique du divers : le bas-relief d’Alfred Janniot au Palais de la Porte Dorée (Maxime Paz) Anna Waisman – André Neher Cette chose indispensable qui reste invisible et que je sais voir et entendre – Correspondance 1962-1988 (Dominique Jarrassé)