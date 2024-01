"Exporter Zola. Entretien avec Aurélie Barjonet et Timo Kehren", par Ivan Jablonka (laviedesidees.fr)

À lire sur laviedesidees.fr :

Exporter Zola. Entretien avec Aurélie Barjonet et Timo Kehren, par Ivan Jablonka

en ligne le 5 janvier 2024

La Vie des idées : Vous venez d’organiser une rencontre sur le naturalisme. Pourquoi un nouveau colloque sur Zola ?

Aurélie Barjonet et Timo Kehren : Zola fut l’un des premiers auteurs de bestsellers sur le plan international. Étudier sa notoriété dans le monde permet de mettre au jour des influences littéraires, mais aussi de se faire une image de la diffusion concrète de son œuvre via des supports très différents, et de montrer la construction d’une opinion publique à son sujet avant même l’affaire Dreyfus.

De son vivant, Zola était traduit dans le monde entier, souvent rapidement après la sortie française, car les progrès techniques le permettaient. Il représentait une littérature nouvelle, tant par ses thèmes que par sa manière de les traiter, sans parler de son programme scientifique qui semblait rompre avec l’exigence artistique même. […]

