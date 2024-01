Un théâtre mondain : performing class and gender in Paris (Arizona State Univ.)

Un théâtre mondain : performing class and gender in Paris.

Arizona State University (24-25 avril 2024)

Aucun écrivain, plus que Marcel Proust, n'a montré combien le Paris de la Belle Époque à l'entre-deux-guerres pouvait se lire comme la scène d'un vaste théâtre mondain sur laquelle se produisent les derniers rejetons de l'aristocratie européenne dont certains sont alors des écrivain.e.s à succès (Robert de Montesquiou, Élisabeth de Clermont-Tonnerre, Anna de Noailles, Marthe Bibesco, Carmen Sylva, Elena Vacaresco, Aurélie Ghika, Ludmila Savitsky, etc.).

Autour de ces derniers et de salons et librairies, tels ceux de Rachilde et Natalie Clifford Barney et d'Adrienne Monnier, de jeunes auteurs tels que Marcel Proust, André Gide, Colette, Jean Cocteau, Renée Vivien, René Crevel, Mireille Havet, etc., forment la nouvelle garde d'une littérature dans laquelle les questions de classe et de genre s'entremêlent et remettent en cause les valeurs de la bonne société parisienne en inversant les genres et les rapports entre les classes sociales. Comme le rappelait récemment Laure Murat, dans son Proust, roman familial (Paris, 2023), l'inversion sexuelle "brouille les rapports de classe et de domination, mine l'étanchéité sociale, tout en conservant les apparences, car invertis et lesbiennes sont plus assujettis encore au silence qui les soude dans la honte et le secret qu'au vice qu'ils partagent dans le plaisir. Ruses, stratégies, non-dits, mensonges, dissimulation, trahisons involontaires : c'est de théâtre qu'il s'agit, de jeu et de feinte, de techniques de reconnaissance et de danses subliminales de séduction."

C'est ce théâtre parisien des "ruses", des "stratégies", des "non-dits", des "mensonges", de la "dissi-mulation" et des "trahisons involontaires", tel qu'il se donne à voir dans certaines des œuvres publiées à Paris de la Belle Époque à l'entre-deux-guerres, que nous proposons d'aborder durant deux jours (24-25 avril 2024) au cours d'un colloque international organisé à Tempe sur le campus d'Arizona State University. "Théâtre mondain: Performing Class and Gender in Paris" encourage toute proposition de communication émanant de la part de chercheurs et chercheuses appartenant à diverses disciplines telles que la littérature, l'histoire, l'histoire de l'art, les études sur les femmes, sur le genre et la sexualité. Les interventions, d’une durée de 20 minutes, pourront s’inscrire dans les axes suivants :

· Comment les écrivains de l'entre-deux-guerres abordent-ils les questions de genre et la sexualité ?

· Que révèlent ces auteurs sur les structures du pouvoir et les changements de la société ?

· Quelles questions éthiques sont débattues ou au contraire évitées ?

· Comment la technologie et le progrès technique transforment-ils la littérature de cette période ?

· Comment l'autre non-humain est-il représenté ?

· Quelle utilisation ces auteurs font-ils des chronotopes pour évoquer leurs expériences ?

· Comment certaines théories récentes comme la théorie de l'affect, l'intersectionnalité, le posthumanisme, l'écocriticisme, les études critiques sur le handicap éclairent-elles cette période ?

—

Les propositions, en anglais (de préférence) ou en français, d'environ 2500 signes devront être accompagnées d’une brève bio-bibliographie (structure de rattachement, sujet de recherche, travaux récents) et parvenir conjointement aux trois membres du comité d'organisation.

Calendrier

Date limite d'envoi des propositions : 1er février 2024

Date de réponse du comité : mi-février 2024

Journées d’étude : 24 et 25 avril 2024

—

Comité d'organisation

Frédéric Canovas - fcanovas@asu.edu

Ileana Orlich - orlich@asu.edu

Madalina Meirosu - mmeirosu@asu.edu