Meta, μετά (Esquisses, revue d'esthétique)

Meta, μετά

Au delà, après

Le sens du radical Meta est étymologiquement fluide, il crée à la fois un rapport de succession, de changement, de participation et d'appartenance.

Il est aussi utilisé pour désigner l'autoréférencement, ce qui dans et au-delà de l'objet réfléchit à l'objet lui-même.

Si le mot est aujourd'hui à la mode, notamment pour esquisser l'avenir d'univers numériques absorbant nos sens et nous promettant des vies parallèles, simulées et virtuelles (loin, là aussi, de l'étymologie du mot), il nous semble important de nous réapproprier le radical META et de réfléchir à la constellation de mots qu'il compose.

Métaphore. Métaphysique. Métamorphose. Métalangage. Métalivre. Métacréation. Métabolisme.

Métacognition. Métadonnée. Métadiégétique. Métadiscours. Métahistoire. Métalogisme. Métamathématique. Métaroman. Métavers...

Meta, μετά est la nouvelle thématique de la revue d'esthétique Esquisses. Cette sixième thématique est pensée comme un renouveau à l'heure où la revue redéfinit sa ligne éditoriale. Nous vous invitons à nous faire part de propositions en texte, image(s) ou sur tout autre médium. Votre travail peut s'intéresser au radical lui-même ou proposer une réflexion sur un mot particulier voire en créer de nouveaux.

La revue est transdisciplinaire et ouverte à toutes propositions mais reste une revue d'esthétique, la réflexion autour de l'art, le beau ou le sensible doit être centrale dans vos pensées, idées ou créations.

Nous attendons vos propositions avant le 29 février 2024. Pour les propositions de texte, d'article ou de création plastique, nous envoyer un abstract d'une page maximum expliquant vos idées et références accompagné, le cas échéant, d'images.

revue@esquisses.eu

Si la proposition est acceptée, une correspondance sera ouverte afin de suivre l'évolution du projet avant le rendu du travail définitif en mai 2024.

La publication de la thématique est prévue pour la prochaine rentrée, en septembre 2024.