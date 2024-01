En 2020, un consortium de chercheurs affiliés à différentes universités et instituts européens entreprenait de constituer une bibliothèque des odeurs, et se proposait de rédiger une Encyclopédie du patrimoine olfactif du Vieux-Continent. La base de données, Odeuropa, est désormais en ligne, rassemblant arômes, effluves, émanations et autres exhalaisons des terres de Beethoven, du XVIe au début du XXe siècle, extraites de la littérature et de l'art.