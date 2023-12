"Livres ou Peste, une histoire européenne des senteurs et autres relents" (Actualitte.com)

À lire sur Actualitte.com :

En 2020, un consortium de chercheurs affiliés à des universités et instituts européens a entrepris de constituer une bibliothèque des odeurs, dans le but de rédiger une Encyclopédie du patrimoine olfactif du continent d'Erasme. Une idée qui semblera saugrenue pour certains, mais pas pour tous, puisqu'elle a été financée à hauteur de 2,8 millions €. La base de données, Odeuropa, est désormais en ligne, rassemblant arômes, effluves, émanations et autres exhalaisons des terres de Beethoven, du XVIe au début du XXe siècle, extraites de la littérature et de l'art.

Financé par le programme Horizon 2020 de l'Union européenne (UE), l'initiative explore le rôle des odeurs dans les cultures européennes, examinant comment elles ont été perçues et influencées par les sens. Odeuropa a organisé une Foire de la Culture Olfactive d'une journée, à Amsterdam, le 28 novembre dernier, pour partager les résultats finaux.

Une encyclopédie et un moteur de recherche

Un projet multidisciplinaire qui intègre l'histoire, la chimie, l'histoire de l'art, les sciences de l'information, le langage informatique et même l'IA. Lors de l'annonce publique du lancement, en novembre 2020, l'équipe a décrit ses plans d'utilisation de l'intelligence artificielle pour capturer des « événements olfactifs », tels que des occasions spécifiques, des circonstances et des lieux « décrits par des témoins olfactifs historiques ».

Ce travail a été rendu possible grâce à la collecte d'informations dans des musées, universités et autres institutions patrimoniales, menée par l'équipe de recherche d'Odeuropa. Outre la principale instigatrice du projet, Inger Leemans, professeure d'histoire culturelle à l'Université Vrije d'Amsterdam, elle est composée d'experts en olfaction, dont certains ont déjà développé des technologies d'IA autour du patrimoine et de la culture alimentaire. Des collaborateurs de musées et bibliothèques ont également travaillé à capturer le parfum d'objets historiques, et certains ont exploré les possibilités de la « narration olfactive », en intégrant des odeurs dans les musées à travers des visites guidées.

Il existe désormais une Encyclopédie du patrimoine olfactif (Encyclopaedia of Smell Heritage) mais aussi un moteur de recherche dédié, Smell Explorer (L'Explorateur d'Odeurs). Il est capable d'extraire des détails d'environ 23.000 images et 62.000 textes historiques du domaine public, dans sept langues différentes, dont le français. […]

Lire la suite…