écriture et image, n° 4 : "Ecrire le son"

Pour son quatrième numéro, la revue écriture et image introduit le son dans le champ de sa réflexion. Offrant, dans la continuité des précédentes livraisons, une grande variété d'approches, portant sur des objets venus d'horizons multiples, cet ensemble noue aussi la théorie à la création. Laissant la belle place aux intuitions artistiques, écrire le son met à l'honneur "l'écoute visuelle", attentive et interrogative, du compositeur de sons et d’images Louis Roquin.

Y a-t-il une « écriture » du son ? Dans quel rapport se situerait-elle avec le son de la parole ? En quoi la dimension visuelle de l’écriture peut-elle se trouver liée à celle, auditive, du son ? Jusqu'où le silence peut-il être associé à l’absence de signe visuel ? Quel lien entre le graphisme et le diagramme ? Comment comprendre ce que l’on appelle écriture ?

Ne pas réduire l’écriture à un code mais interroger sa dimension visuelle oblige à repenser l’image, le son, le système qui les unit et les relie à leur support, ainsi que, in fine, la façon dont ce que l'on nomme l'écriture est liée à une pensée de ce qu'on appelle le verbe.

Dépliant un à un ces enjeux, sans les suturer, cette livraison poursuit l’approfondissement des intuitions travaillées au Centre d’étude de l’Écriture et de l’Image.

SOMMAIRE

Introduction

Les sons périssent car on ne peut pas les écrire

Entre-vues

Versus

Articles

Écrire, entendre et voir la prophétie biblique

La hauteur du son : construction visuelle d'une écriture

La note, l’écriture de sa durée : un terrain d'invention graphique et rythmique

Écrire le silence

La générativité formelle et statistique, nouvelle donne pour les données

La transmission de l’écriture du son : le cas de la synthèse sonore algorithmique

Voyages en « manuscrie » : une approche des notations musicales inventées par Julius Eastman

La partition et la pensée diagrammatique : autour de quelques manuscrits autographes

Écriture de la musique, lecture des espaces : le gamelan javanais

Cabinet de curiosités

Mosaïque de sons

Archives

Silences et partitions dans "l’immédiate"

Entretiens

Les publications d’artistes, de la poésie visuelle à l’édition sonore

L'écriture et la musique : pour une poétique de la musicalligraphie

« Écrire le paysage, voir le son : traduction, transposition dans "Le Paysage après Wang Wei" de Michèle Métail »

Comptes rendus

Exposition « Visualiser le son », Lavoir numérique, Gentilly, 10 mars – 13 août 2023. Commissariat : Federico Rodriguez-Jiménez

« Polyphone » : compte rendu de l’exposition Polyphon(e). Polyphonies visuelles et sonores / Mehrstimmigkeit in Bild und Ton et du séminaire « Comment exposer la polyphonie ? »

Géraldine David et Nadia Corazzini (dir.), Design-A-Book, Bruxelles & Mariemont : Wittockiana & Musée Royal de Mariemont, broché, 2023, 126 p.

Jan Baetens, Illustrer Proust, Bruxelles, Les Impressions nouvelles, 2022

Anne-Marie Christin, Escrita e imagem. Ensaios: Seleção e organização: Julio Castañon Guimarães-Márcia Arbex-Enrico, Belo Horizonte, Relicário, 2023, 172 p.

Perspectives

Louis Roquin : une écoute visuelle