Mémoire de Gaëtan Picon

L'association Les Amis de Gaëtan Picon vient de mettre en ligne un site voué à ce critique littéraire, philosophe de formation, qui jouissait dans les années 1950 et 1960 d'une immense audience. Auteur de nombreux articles et essais sur la littérature et sur l’art, de deux livres plus personnels qui l’ont conduit sur les "sentiers de la création", il a été aussi un grand éditeur. Proche de Malraux, il a été appelé par celui-ci en 1959 à la Direction des Arts et Lettres du tout nouveau ministère de la Culture, fonction qu’il a occupée jusqu’en 1966. L’œuvre de cette personnalité complexe et fascinante méritent d'être regardées aujourd’hui non pas seulement comme un témoignage sur un moment de l'histoire culturelle mais comme une ressource vive. Rappelons la réédition l'an passé de ses Lectures de Proust (Tel/Gallimard), mais aussi le colloque tenu à l'École normale supérieure Gaëtan Picon et la pensée de l'art dont on attend les actes en 2024.

Et signalons la rediffusion sur France Culture des deux "Après-midi d'été" enregistrés avec Pierre Descargues en août 1976 par l'essayiste et critique d'art : après avoir abordé l'actualité du surréalisme dans un premier entretien, Gaëtan Picon apportait son éclairage sur la question du rapport entre la littérature et l'art avec la politique.

(Illustration : affiche de l'exposition L'œil double de Gaëtan Picon au Centre Georges Pompidou, Paris, avril 1979)