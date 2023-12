Mise en ligne du site Gaëtan Picon par l'association Les Amis de Gaëtan Picon

Philosophe de formation, Gaëtan Picon fut un critique littéraire très écouté dès le lendemain de la guerre. Auteur de nombreux articles et essais sur la littérature et sur l’art, de deux livres plus personnels qui l’ont conduit sur les « sentiers de la création », il a été aussi un grand éditeur. Proche de Malraux, il a été appelé par celui-ci en 1959 à la Direction des Arts et Lettres du tout nouveau ministère de la Culture, fonction qu’il a occupée jusqu’en 1966. L’œuvre de cette personnalité complexe et fascinante n’appartient pas seulement à un moment de l’histoire culturelle. Les textes de Gaëtan Picon sont pour nous encore aujourd’hui une ressource vive, tant par l’acuité de leurs analyses que par les interrogations qu’ils portent.

Conseil scientifique :

Martine Colin-Picon, Secrétaire générale, Trésorière ; Antoine Compagnon, Président ; Myriam Bloedé ; Albert Dichy ; François Lallier ; Françoise Nicol ; Paul Ruellan ; Alice Scheer ; Delphine Storelli ; Bernard Vouilloux, Vice-Président.