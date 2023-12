Sylvie Dallet, Covidiennes de la joie

Chroniques illustrées des années de pandémie en Ile-de-France (Montreuil, Paris, Vincennes, Fontainebleau), à Marseille et en Auvergne (Haute-Loire, Chavaniac-Lafayette), entre les jardins clos, les autobus bondés et les zooms étudiants. Portraits de ces hommes et ces femmes, familiers ou inconnus, dont le courage ou la débrouillardise nous ont fait sourire… et penser. Des anecdotes, des rêveries, une philosophie taquine, qui chemine à l’air libre : 25 chroniques au jour le jour lors du confinement strict, suivies de 80 chroniques masquées sur les chemins de traverse de la tendresse, de la colère et de l’humour.

« Les textes réunis dans ce recueil ont été rédigés à Montreuil lors des lentes montées et décrues du Covid. Ces fragments ont été écrits par la rage ou par le rire, alors que j’étais confinée derrière une vitre qui donne sur des jardins clos. Comme des oiseaux, ces petits billets-pensées qui désormais sortaient des murs m’ont permis de garder des forces vives en ces moments difficiles : ces passereaux ébouriffés ouvraient des chemins nouveaux, alors que le corps restait cloîtré. Les jardins s’animaient comme des compagnons de vie, tandis que ma mémoire glanait ses références parmi des auteurs amis, Bachelard, Colette, Camus, Pourrat et tant d’autres : les veines de cette culture qui circule du jadis au présent permettent de construire inlassablement des relations nouvelles. Une seconde respiration s’est lentement mise à l’œuvre par l’écriture, les citations du passé opérant comme autant de flèches destinées à restaurer un temps malmené par la pandémie. Elles ont surgi comme cela, à force des rêveries d’entraide que l’amitié du vivant suggère…. »

15ème ouvrage (illustré de photographies) de la collection « Éthiques de la création » (Institut Charles Cros/Harmattan), distribution Harmattan, décembre 2023.

Sylvie DALLET est professeure des universités (Arts, responsable du programme de recherche « Éthiques de la création »), autrice et peintre.

21 euros (ouvrage illustré, 172 pages)