Le livre documentaire pour la jeunesse, un objet mouvant à identifier (Arras)

Colloque international les 10 et 11 octobre 2024

organisé par Florence Gaiotti et Eléonore Hamaide

Université d’Artois Laboratoire Textes et Cultures UR 4028

(Équipe « Littératures et Cultures de l’enfance »)

À l’heure de la prédominance du numérique et de l’IA pour accéder aux savoirs et en rendre compte, il peut paraitre étonnant de revenir sur l’objet particulier qu’est le livre documentaire pour la jeunesse. Mais l’on peut inverser le constat et dire que, dans cette période de révolution numérique, il semble intéressant de revenir sur le livre documentaire, sur sa réalité contemporaine[1] mais aussi sur son histoire.

Si les « incertaines frontières »[2] du livre de jeunesse ont été relevées depuis longtemps, les délimitations du livre documentaire pour l’enfance s’avèrent particulièrement mouvantes ou fluctuantes aussi bien dans ses formes que dans ses visées.

Certes, l’appellation aujourd’hui semble relativement fixée et chacun peut lui associer un type d’ouvrage particulier dont la visée instructive ou éducative est assumée et qui propose un accès à des domaines de connaissances, jugés importants pour le développement et la réflexion de l’enfant ou l’adolescent. Ces caractéristiques, plutôt consensuelles, peuvent se confirmer aujourd’hui dans les classements en bibliothèques, dans les revues, ou encore sur les sites des maisons d’éditions qui proposent une distinction finalement assez nette entre ouvrages de fictions et ouvrages documentaires.

Cependant cette distinction est assez récente, comme le faisait remarquer Michel Manson : « Le genre " livre documentaire pour la jeunesse " ne se définit que peu à peu et n’émerge comme tel qu’à notre époque. On peut schématiser cette évolution en disant qu’elle tend à séparer la fiction de la didactique »[3]. De fait, cette séparation entre fiction et non fiction mérite d’être interrogée, en revenant sur l’évolution de ce genre qui a pu emprunter à d’autres genres, ses formes et la manière de donner accès aux savoirs et sur l’évolution même des sujets abordés qui peuvent croiser ceux de la fiction, ne serait-ce que parce que la littérature de jeunesse dans son ensemble constitue un miroir d’une époque. L’observation des documentaires permettrait également de s’intéresser à d’autres évolutions/transformations, qui brouillent encore d’autres délimitations, ou qui priorisent d’autres spécificités, en particulier la visée esthétique. A priori la construction de savoir pourrait laisser de côté la dimension subjective, voire affective que certains documentaires réactivent pourtant. Si le documentaire a pour principal objectif assumé d’instruire, il s’agit aussi de plaire aux jeunes lecteurs et de les impliquer dans la construction de savoirs et dans leur réflexion sur le monde, selon des stratégies qui ont également pu évoluer.

Michel Defourny en introduction du fascicule qu’il a consacré au documentaire en 2003 affirmait : « on pourrait regretter l’absence d’une étude générale consacrée à ce genre mal aimé par la critique en dehors d’un cénacle d’initiés. On pourrait souhaiter qu’une équipe interdisciplinaire soit mise en place afin que nous disposions d’une histoire du documentaire »[4]. De fait, le livre documentaire pour la jeunesse n’est pas forcément abordé dans des ouvrages généraux sur la littérature de jeunesse ou y trouve somme toute une place assez réduite par rapport aux autres productions. Il a toutefois pu faire l’objet de questionnements et de recherches précises mais, généralement dispersées car en lien avec des logiques et des perspectives multiples (histoire du livre, vulgarisation scientifique, perspective des bibliothèques, didactiques des disciplines)[5]. Le colloque vise à rassembler et à faire dialoguer ces approches tout en ouvrant sur d’autres pistes de recherche nouvelles ou moins explorées.

Les propositions pourront concerner différentes approches du livre documentaire pour enfants, notamment :

- L’histoire du livre pour la jeunesse et l’émergence de formes multiples du genre documentaire à l’adresse des jeunes lecteurs, du XVIIIe au XXIe siècles.

- Les logiques éditoriales dans une optique diachronique ou synchronique : la question des co-éditions, les spécificités des formats, des maquettes, la création de collections.

- Les liens textes/images, ou plus spécifiquement encore la place, la nature et la fonction des images et leur(s) relation(s) avec les textes.

- Les particularités du documentaire selon l’âge du destinataire.

- L’évolution des sujets abordés, l’étude de l’évolution du traitement d’un sujet, ou au contraire la permanence de certaines thématiques.

- La spécificité de la lecture des documentaires dont les formes peuvent induire des pratiques de lecture spécifiques (haptique, kinesthésique, etc.) ou faire appel à des compétences de lecture qui lui sont propres, en lien avec des formats particuliers.

Informations pratiques

Propositions à renvoyer à Florence Gaiotti (florence.gaiotti@univ-artois.fr) et Eléonore Hamaide (eleonore.hamaide@univ-artois.fr) avant le 31 mars 2024.

Retour : 15 avril 2024

Date du colloque : 10-11 octobre 2024,

Lieu : Université d’Artois, 9 rue du Temple, 62000 Arras.

Bibliographie indicative établie par Florence Gaiotti et Eléonore Hamaide

Ce travail bibliographique a été réalisé à l’occasion d’un séminaire préparatoire au colloque. Nous avons fait le choix de partager cet état de l’art, sans doute incomplet, qui permet d’éviter un appel à communications trop long ; il nous a semblé utile pour l’élaboration des propositions. Les différentes interventions viendront compléter cette bibliographie qui sera actualisée et diffusée dans le cadre de la publication.

Organisation et renseignements

Florence Gaiotti (florence.gaiotti@univ-artois.fr)

Eléonore Hamaide (eleonore.hamaide@univ-artois.fr)





[1] De fait, les chiffres du SNE indiquent pour l’année 2021 une hausse de 24,3 % concernant le livre documentaire pour la jeunesse, hausse presque contre intuitive par rapport au développement du numérique mais qui atteste d’une volonté, au moins éditoriale, de répondre à la progression exponentielle de ce dernier.

[2] Référence à l’ouvrage, La littérature de jeunesse, incertaines frontières, sous la direction d’Isabelle Nières-Chevrel, (Gallimard, 2005).

[3] Michel Manson, « Les documentaires de sciences humaines depuis le XVIIIème siècle », in Livres d’enfance, livres de France, Annie Renonciat (dir.), Hachette jeunesse, 1998, p. 133.

[4] Michel Defourny, De quelques albums qui ont aidé les enfants à découvrir le monde et à réfléchir, l’école des loisirs, (2003), 2013.

[5] Voir la bibliographie/état de l’art en fin d’appel.