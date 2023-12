Le site Hyper Paulhan est désormais public et accessible à toutes et à tous sur la plateforme EMAN, en partenariat avec l'Institut Mémoire de l’édition contemporaine et la Société des lecteurs de Jean Paulhan. Le projet HyperPaulhan met à la disposition de tous sur Internet un ensemble de lettres reçues et écrites par Jean Paulhan, à la fois sous la forme de documents scannés et de transcriptions. Deux périodes sont concernées : 1925-1936 et 1950-1958, qui correspondent à une activité intense de Jean Paulhan à La NRF. Plus de 80 correspondances avec 3036 lettres dont près de 75% ont été transcrites : une véritable mine d’or pour la recherche littéraire.