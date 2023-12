Le site Hyper Paulhan est désormais public et accessible à toutes et à tous sur la plateforme EMAN !

Mené depuis 2013, d’abord dans le cadre du Labex OBVIL (Observatoire de la vie littéraire) puis sur la plateforme EMAN, gérée par le laboratoire Thalim (cnrs – sorbonne nouvelle – ens), en partenariat avec l’IMEC (Institut Mémoire de l’édition contemporaine), la SLJP (Société des lecteurs de Jean Paulhan), le projet HyperPaulhan met à la disposition de tous sur Internet un ensemble de lettres reçues et écrites par Jean Paulhan, à la fois sous la forme de documents scannés et de transcriptions. Deux périodes sont concernées : 1925-1936 et 1950-1958, qui correspondent à une activité intense de Jean Paulhan à La NRF.

Le site est consultable à cette adresse : https://eman-archives.org/Paulhan

Il présente aujourd’hui plus de 80 correspondances avec 3036 lettres dont près de 75% ont été transcrites. Les lettres sont présentées par correspondant et proposent les images des folios des lettres, ainsi que leurs transcriptions quand elles existent. La transcription a été faite avec un protocole strict décrit sur le site. Un moteur de recherche permet de faire des recherches affinées dans les descriptions des lettres (les métadonnées) et dans la transcription.

Le site est en constance évolution, il publiera au fur et à mesure de nouvelles correspondances comme de nouvelles transcriptions. Le principe adopté est que les correspondances déjà publiées sur papier ne seront pas reprises sur le site mais sont signalées dans une page spécifique du site. Nous dévoilons ainsi une correspondance – active et passive – réellement inédite de Jean Paulhan et dont l’étendue est une véritable mine d’or pour la recherche littéraire….