Felicity Bodenstein, Maureen Murphy, Pourquoi restituer ? Le cas des biens culturels africains

En 2017, le président Emmanuel Macron annonçait vouloir restituer à l'Afrique les œuvres conservées dans les musées français et commandait un rapport à l’économiste sénégalais Felwine Sarr et à l’historienne de l’art française Bénédicte Savoy pour établir les modalités de ce retour. Une polémique éclate peu de temps après opposant les « pour » aux « contre », et réactivant les plaies d’une histoire coloniale non cicatrisée. Ce texte est né au cœur de ce débat, et y participe, en prenant le parti des objets et de l’histoire, les grands oubliés d’une question qui est loin d’être récente, nouvelle ou circonscrite seulement au continent africain.

Adoptant une perspective historique, comparative et mondiale, cet essai offre des clés de compréhension d’une question d’actualité brûlante qui soulève des enjeux à la fois éthiques, politiques et patrimoniaux.

Sommaire

Le passé colonial au prisme d'enjeux contemporains



Une question (pas si) nouvelle

Les butins de guerre

La question raciale

Collecter : une « botanique de la mort » ?

La fabrique du patrimoine

Dans les colonies

La décolonisation et les premiers refus

Le trafic illicite



La dynamique des objets

Le sabre d'El Hadj Oumar Tall (Sénégal)

Les sculptures royales d’Abomey (République du Bénin)

Les trésors royaux de Benin City (Nigeria)



Du politique à l’éthique

Le rôle des associations militantes en Europe

Les musées en Afrique

De nouveaux défis pour les musées européens

La parole aux biens déplacés