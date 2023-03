Adrien Mangili

D’os et de vent Penser la baleine à la Renaissance

Paris, Classiques Garnier, coll. "Études et essais sur la Renaissance", 2023

Cette étude cherche à saisir le lent basculement voyant la baleine quitter l’inconnu pour devenir un objet de connaissance et un motif littéraire. Au carrefour d’un renouveau scientifique et d’une instrumentalisation polémique se dessine alors un être polymorphe qui suscite crainte et admiration.

Table des matières