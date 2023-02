Jean Frémon, La Blancheur de la baleine

On se souvient de Moby Dick, la « baleine blanche », insaisissable proie qui renvoie inlassablement le chasseur à l’objet de sa propre obsession et à l’aventure de sa traque. Jean Frémon a rassemblé dans ce nouveau livre des portraits personnels et des textes sur des écrivains et des artistes qu’il a rencontrés et connus à des titres divers. Parmi lesquels Michel Leiris, Francis Bacon, Samuel Beckett, Louise Bourgeois, David Hockney, Etel Adnan, Paul Auster, Jean-Claude Hémery, Marcel Cohen, Roger Laporte, Bernard Noël, Jacques Dupin…

Pour lui ce sont tous des « aventuriers de l’impossible », un peu à l’image des personnages de Melville, toujours à l’affût de la grâce qui comme chacun sait est une « fieffée baleine blanche ». Aujourd’hui presque tous disparus, la trace qu’ils ont laissée est encore brûlante. Ce livre leur rend hommage en offrant des souvenirs personnels. Et en rappelant l’art de chacun, il devient progressivement une profonde réflexion sur l’objet même de l’art.

