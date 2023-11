Marta Boni, Perdre pied

Russian Doll, Killing Eve, I May Destroy You, ou même Grey’s Anatomy…Qu’elles soient des produits industriels ou créations d’auteur, les séries contiennent une dose d’instabilité. Plus qu’un ressort narratif, l’incertitude est un ingrédient qui confère une force particulière aux personnages et aux récits des séries contemporaines. Il est même possible de parler d’une nouvelle tendance qui résonne avec une période de crise : ces protagonistes qui perdent pied, dans des intrigues qui mélangent les genres, nous encouragent à rire pour, ensuite, livrer un message plus inquiétant.

« Perdre pied » c’est perdre l’assurance d’une maîtrise du monde ; louper notre tentative d’avancer en ligne droite. Organisé autour de sept concepts (désorientation, doute, inconfort, indiscipline, sauvagerie, grotesque et échec), ce livre explore le principe de l’incertitude dans les séries. Proposant une interrogation large, à travers des genres différents (comédie, dramédie, drame, thriller) il permet de comprendre ce qui nous pousse à aimer les séries. Pourquoi persévérer à suivre une série alors qu’elle peut nous confronter à l’erreur, la frustration ou l’épuisement ? Pourquoi apprécions-nous autant cette dose de malaise ? Telles sont les questions auxquelles ce livre tente de répondre.