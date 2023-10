PhiN. Philologie im Netz, vol. 96/2023

Hrg. Paul Gévaudan, Hiltrud Lautenbach, Alexander Nebrig, Peter Schneck, Dietrich Scholler

Aufsätze

Berit Callsen:

Mode, Migration und Männlichkeitsbilder in Alain Mabanckous Bleu-Blanc-Rouge (1998) [1–14]

Daniel Ehrmann:

Was ist ein Buch? Zum prekären Status einer konzeptionellen Form in der Digitalkultur (Handke, Jelinek, Streeruwitz, Rammstedt) [15–38]

David El Kenz:

La commémoration du massacre de la Saint-Barthélemy en 2022 : de la reconnaissance d'une minorité à la défiance du communautarisme [39–52]

Marina Ortrud Hertrampf:

Between Graphic Travelogue and Ethical Discussion of the Anthropocene or the History of Nuclear Power in France: Le droit du sol. Journal d'un vertige by Étienne Davodeau [53–59]

Agnieszka Hudzik:

Polnische Community Deutschlands in Literatur, Film und Graphic Novel [60–75]

Rezensionen

Gudrun Bamberger:

Emmanuela Elisabeth Meiwes (Hg.) (2002): Von Frau zu Frau. Zweisprachige Ausgabe mit Einleitung und Anmerkungen. Anne-Thérèse Lambert De Marguenat de Courcelles Réflexions nouvelles sur les femmes (1727) und Luise A. V. Kulmus Der Frau Marggräfin von Lambert. Neue Betrachtungen über das Frauenzimmer (1731). Göttingen: Cuvillier. [76–78]

Cynthia Carggiolis Abarza:

Carlos A. Jáuregui (2020): Espectros y conjuras : asedios a la cuestión colonial. Madrid/ Frankfurt a.M.: Iberoamericana / Vervuert. [79–83]

Gabryel Greco:

Katharina Wesselmann (2021): Die abgetrennte Zunge. Sex und Macht in der Antike neu lesen. Darmstadt: wbg. [84–86]

Forum

Roger Friedlein, Gerhard Poppenberg, Eva Reichenberger, Dietrich Scholler:

In memoriam Sebastian Neumeister [87–91]

Publikation:

PhiN. Philologie im Netz erscheint vierteljährlich im Internet unter den Adressen "http://www.phin.de" und "http://www.fu-berlin.de/phin".

© PhiN 31. Oktober 2023

