Recherches germaniques (hors-série), n°20/2025 : « Maltraitance animale et conscience environnementale »

Ouvrage bilingue.

Sous la direction de Aurélie Choné et Aurélie Le Née.

La cruauté envers les animaux ne date pas d’aujourd’hui, mais prend une ampleur inédite depuis l’essor de l’élevage intensif. À travers quinze enquêtes littéraires et culturelles portant sur les mondes germaniques et nord-européens du Moyen Âge à l’époque contemporaine, ce volume aborde la question de la maltraitance animale ainsi que les moyens d’y remédier dans le cadre d’une prise de conscience environnementale. Il se penche sur différentes formes de maltraitance, de la chasse à l’abattage de masse en passant par l’expérimentation animale (Paul Kammerer), ainsi que sur leurs représentations dans la littérature de jeunesse (Wilhelm Busch, Christoph Scheuring), la littérature moderne (Ibsen, Hans Henny Jahnn, W.G. Sebald) et la poésie contemporaine (Mikael Vogel). Les causes de cette maltraitance, en grande partie liées au rapport des sociétés modernes aux vivants non-humains, ainsi que les questions éthiques, juridiques et politiques qu’elle soulève, sont également au cœur de ce volume de Recherches germaniques.

Sommaire :

Introduction / Einführung – Aurélie Choné, Aurélie Le Née

Littérature et sciences / Literatur und Wissenschaften

Du monstre à l’animal : le cas de l’histoire naturelle du kraken – Martin Theiller

Verjüngungsforschung Anfang des 20. Jahrhunderts – Missbrauch von Tieren ? – Stefan Hecht

La littérature de jeunesse face aux maltraitances animales / Tierquälerei in der Kinder- und Jugendliteratur

Grausame Komik: Tierquälerei bei Wilhelm Busch – Theresa Heyer

Maltraitance animale et protection de la nature dans le roman de jeunesse Sturm de Christoph Scheuring – Emmanuelle Aurenche-Beau

Neue Formen des Zusammenlebens. Posthumanistische Perspektiven in der aktuellen deutsch- und französischsprachigen Kinder- und Jugendliteratur – Anna-Magdalena Schröder

Mise à mort et disparition des espèces : représentations littéraires et poétiques / Tiertötung und Artensterben : literarische und poetische Darstellungen

„Auch Tiere haben Blut in sich“. Viehzucht und die Grauen des Schlachtens in Hans Henny Jahnns Perrudja – Nicolas Fabian Paulus

„Furchtbare Passion“ – Jagd und Tiertötung in W.G. Sebalds Die Alpen im Meer und Gustave Flauberts La Légende de Saint Julien l’Hospitalier – Laura Beck

Maltraitance animale, critique sociale et expérimentation poétique dans l’œuvre de Mikael Vogel – Aurélie Le Née

Nature vivante et agentivité / Lebendige Natur und Agency

„Tief an des boumes rinden“: Eine ökofeministische Analyse von Konrads von Würzburg Trojanerkrieg und Andreas Hases Bäume. Tief verwurzelt – Vanessa-Nadine Sternath

L’eau rend malade et la forêt se venge : relire Ibsen au prisme du capitalocène – Solenne Guyot

L’Enlivenment d’Andreas Weber comme réponse à la maltraitance du vivant et à l’impasse de l’Anthropocène – Olivier Hanse

Questions éthiques, juridiques et politiques / Ethische, rechtliche und politische Fragen

« Combler une lacune béante depuis trop longtemps dans notre civilisation ». Le premier mouvement pour la protection des animaux dans les États allemands (1820-1860) – Thomas Nicklas

Magnus Schwantje, die Ethische Rundschau (1912-1915) und die Tierschutzfrage. Eine radikale Ethik, neue Lebensregeln – Philippe Alexandre

Maltraitance animale et pratiques religieuses : la question de l’abattage rituel en Allemagne – Gilles Leroux

Pile o’Sápmi oder die dreifache Hinrichtung des Rentiers – Alexandre Zeitler