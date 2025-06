Dix-huitième siècle, n° 57, 2025 : "Déboulonner les Lumières ?"

Après avoir été elles-mêmes iconoclastes et militantes, voici que les Lumières sont aujourd’hui l’objet d’une demande de désacralisation, de déconstruction, voire de décolonisation. L’appel se fait de plus en plus pressant et ni la recherche ni l’enseignement dix-huitiémistes n’y échappent. Comment penser ce moment critique qui, ces dernières années, semble transposer dans le domaine de l’histoire intellectuelle certaines controverses et les discussions polarisantes qui animent le champ politique, académique et culturel ? Si les Lumières n’en sont pas à leur premier procès, y a-t-il une spécifi cité au moment actuel ? Guidé par la volonté de faire dialoguer les thématiques, les perspectives et les points de vue parfois opposés, ce dossier propose une analyse des enjeux soulevés par ces questions. Entre déconstruction et réappropriation, il invite à repenser les Lumières non comme un monument intouchable, mais comme un corpus vivant, susceptible d’être lu et interprété à la lumière des débats contemporains.

Déboulonner les lumières ?

Lectures politiques et politisations des Lumières

Déboulonner avec les Lumières ? Jean-Jacques Rousseau face aux nations néolibérales

Par Flora Champy

Voltaire à la barre : histoire de l’argumentaire anti-voltairien, 1878-2023

Par Loïc Dechambenoit

Faut-il déboulonner la statue de Condillac ? Un philosophe des Lumières vu depuis les études sur le handicap

Par Flora Amann

Les Lumières face à l’esclavage et au colonialisme

Déboulonner le roman pédagogique : esclavage et colonisation dans deux réécritures du Télémaque

Par Ariane Revel

Lumières, racisme et tradition radicale noire. Quarante ans après Le Code Noir ou le calvaire de Canaan de Louis Sala-Molins

Par Adama Ouattara-Sanz

« S’imaginer qu’ils seraient un jour lus par des Noirs » : ce qui aurait manqué aux Lumières ?

Par Benjamin Straehli

The Darker side of Enlightenment : réflexions sur la réception décoloniale des Lumières

Par Amélie Aristelle Ekassi

Déboulonner les Lumières racistes ou débrouiller leur racisme ? Remarques de critique philosophique et d’histoire de la philosophie

Par Rodrigo Brandão

Enseigner les Lumières à Tunis : un regard périphérique sur une polémique française

Par Nadia Hebaz

Déboulonner les Lumières au non du consentement

L’Ombre portée des Lumières. La mythologie libertine au prisme du consentement

Par Laurence Sieuzac

La Belle et la Bête de Villeneuve : une philosophie du consentement ?

Déboulonner les Lumières au prisme du sexe, du genre et de la « race »

Par Jennifer Tamas

Révolution et droits de l’homme

L’universalisme de Condorcet au prisme de la critique postcoloniale

Par Gabriel Darriulat

Mettre en commun la terre, mettre en valeur les terres « incultes ». Une histoire environnementale de la pensée politique de Babeuf

Par Donatien Costa

Les Lumières dans la pensée française de la seconde moitié du 20e siècle

Levinas, l’Europe et les droits de l’homme

Par Hugo Mosneron Dupin

Bourdieu, Kant et les Encyclopédistes : une sociologie critique émancipatrice visant à la formation d’un intellectuel collectif

Par Pierre Duval

Le « tournant ontologique » contre les Lumières

Par Fabrice Flipo

Que faire des « Lumières » aujourd’hui ? Dialogue entre deux amis sur leurs accords et désaccords

Par Yves Citton

et Laurent Loty

Watteau-Fontenelle : Entretien sur la pluralité des modes

Par Sophie Audidière

et Guillaume Faroult

Sade est-il Jeanne ? Palingénésie auctoriale au féminin

Par Leila Chevalley

La grâce, clé de la prison : les femmes et le pardon princier dans les Pays-Bas autrichiens (1762-1794)

Par Julie Douley

Désirer poliment chez Marivaux et Crébillon fils

Par Doriane Dupau

Quand la philosophie rencontre la chasse : Condillac, Le Roy et les origines de l’éthologie

Par Dario Galvão

Suzanne Giroust de Morency ou « Illyrine l’évaporée » : de la confusion (auto)biographique au fantasme littéraire

Par Oriane Guiziou-Lamour

La sentence et l’écriture du sentiment esthétique dans les Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture

Par Michel Fournier

Un projet d’interdiction des loges maçonniques dans les Pays-Bas autrichiens (1777)

Par François Pierrard

La « liste des classiques françois » : un échange entre La Beaumelle et Voltaire (juin 1751)

Par Gillian Pink

et Zoe Screti

« Si j’eusse eu de la poudre en abondance » Développement technologique et fantasmes de démesure chez l’abbé Prévost

Par Henri Portal

Entre sang et peau, entre terre et mer : le tatouage en France et en Italie au 18e siècle

Par Luc Renaut

et Cécile Bournat-Quérat

Le projet inconnu de Condorcet d’une société politique internationale

Par Nicolas Rieucau

Éditer les Écrits philosophiques et moraux de Luc de Clapiers de Vauvenargues (1715-1747)

Par Laurent Bove

Pages 557 à 578

33 minutes

Article de revue

Des « Œuvres complètes », vraiment ? L’impossible édition de Bernardin de Saint-Pierre, 1818-2014

Par Jean-Michel Racault

