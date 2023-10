Crime, Histoire et Sociétés, vol. 2023-1

Sommaire / Contents :

Articles – E. GÉNARD, « Sur le seuil de la prison de Laon. Propriétés socio-pénales et modalités d’incarcération (années 1910-années 1930) » ; R. CATELLO, « From Historical Social Science to the Historical Study of Crime » ; C. STRANGE, « The Female Poisoner’s Fate: Accounting for Lenient Outcomes in New South Wales, Australia, 1855-1955 » ; V. MILLER, « “I wanted satisfaction and I got it”: Women, Homicide, and Capital Punishment in Jim Crow Florida » ; T.GENDRY, S. HYND, « African Women, Colonial Justice and White Man’s Mercy: Female murderers and capital sentencing under British and French rule in Africa, c.1920-40s. » – Comptes rendus/Reviews.