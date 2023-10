Revue générale, n° 2023/3 : "Pascal : quatre siècles de pensée" (dir. Frédéric Saenen)

Avec les contributions de Jan Baetens, Félix Barancy, Jean-Baptiste Baronian, René-Pierre Colin, Jean-François Delahaut, Guy Delhasse, Luc Dellisse, Francis Delpérée, Renaud Denuit, Christopher Gérard, Tony Gheeraert, Emmanuel Godo, Pierre Guérande, Tanguy Habrand, Julien Hervier, Jean Jauniaux, Armel Job, Jean Lacroix, Pierre Lyraud, Arnaud Massin, Jerónimo Molina Cano, Adolphe Nysenholc, Laurence Plazenet, Frédéric Saenen, Tetsuya Shiokawa, Laurent Thirouin, Francis Van Dam, Anne-Claire Volongo.

Avec un article inédit de Franz Hellens sur Blaise Pascal

Quand il succombe à trente-neuf ans d'un mal qui reste inconnu, le météoritique Blaise Pascal laisse un héritage intellectuel et spirituel considérable, couvrant des domaines aussi divers que les mathématiques, la géométrie, la physique, la philosophie et la théologie. D’un côté, on lui doit le développement d’une « machine d’arithmétique », matrice de nos logiciels de computation contemporains les plus élaborés, ou d’une initiative de bien public telle que les « carrosses à cinq sols », soit les premiers transports en commun urbains… De l’autre, il livre une réflexion vertigineuse sur la foi, les valeurs du bien et du vrai, la grâce, qui se mue en expérience mystique. L’homme se partage enfin entre dialogues avec ses contemporains, notamment à Port-Royal, au fil de débats pouvant déboucher sur la polémique, et retrait dans la solitude d’une chambre qui ouvre sur un infini traversé de fulgurances.

Les « pascaliens » de raison et de passion réunis dans notre dossier nous montrent tout l’intérêt qu’il y a encore à éditer et à méditer aujourd’hui ce maître humble et discret. En plus de commémorer les quatre cents ans de sa naissance, ils saluent ses quatre siècles de présence parmi nous et l’universalité de sa pensée.

Table des matières

ÉDITORIAL

Francis Delpérée, Dans moins d'un an 5

LE MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF

Frédéric Saenen, Sens 11

DOSSIER

Laurence Plazenet et Pierre Lyraud, Entretien sur « L’oeuvre » de Blaise Pascal 15

Luc Dellisse, À propos des Provinciales 33

Tony Gheeraert, L’ange ou la bête. Les animaux dans les Pensées de Pascal 49

Laurent Thirouin, Blaise Pascal et les joueurs 59

Pierre Lyraud, Variations sur la vanité selon Pascal 65

Félix Barancy, Célébrer Pascal en 2023 : entre raideur d’un canon et actualité d’un classique 71

Adolphe Nysenholc, Génie de la formule 81

Emmanuel Godo, Barrès et les « sublimes tristesses » de Pascal 85

Jean-Baptiste Baronian, Pascal chez Mauriac 93

Anne-Claire Volongo, Jacqueline Pascal, la grâce impatiente 99

Tetsuya Shiokawa, Pascal au Japon 109

Armel Job, Une réflexion sur une pensée 119

Franz Hellens, « Pascal l’éternel » 121

REGARD

Jean-François Delahaut, Franz Cumont, Homère et les mammouths 129

Frédéric Saenen, 1933 : l’irrésistible ascension de… King Kong 155

ENTRETIEN

Julien Hervier, Présence de Pierre Direu la Rochelle 171

Jerónimo Molina Cano, Penser la décadence avec Julien Freud 187

TROIS QUESTIONS À…

René-Pierre Colin, Sur les suppléments à son Dictionnaire du naturalisme 199

CHRONIQUE

Renaud Denuit, L’Union européenne : un leadership éclaté 203

Luc Dellisse, Cette vie d’écrivain 210

Jean Lacroix, Fastes et raffinements orchestraux 214

Christopher Gérard, Quolibets 218

Guy Delhasse, Fauteuil pour Duteil, velours pour Hénaut 224

Frédéric Saenen, Ego lector 227

NOTES DE LECTURE

Où il sera question de Charles Péguy, Robert Askenasi, Kenneth Goldsmith, Aurélien d’Avout, Marc Blanchet et Olivier de Kersauzon 231

NOTICES BIOBIBLIOGRAPHIQUES