Romantisme, n° 208 (2025/2) : "Le mélodramatique"

Le mélodramatique

Si nombre de mélodrames du début du xixe siècle sont des adaptations de romans, le mélodramatique « qui tient du mélodrame par l’outrance des sentiments et des attitudes » (Trésor de la Langue française) reste un registre qui rythme la publication de romans sériels de la fin du siècle et est encore efficace dans leur devenir cinématographique (Les Deux Orphelines, La Porteuse de pain, Roger la Honte). Le présent numéro entend aborder les ressorts, les effets et les mécanismes mélodramatiques identifiables et codifiés, bien avant leur fortune à l’écran. En écartant d’emblée le théâtre et les arts de la scène, ce volume de poétique invite à considérer non le mélodrame en tant que genre ou sous-genre théâtral ou musical, mais bien le mélodramatique en tant que procédé, effet et discours critique.

Introduction

Par Florence Fix

« Ce roman a toute l’allure d’un mélodrame de seconde classe. » Usages et fonctions de mélodramatique dans la critique romanesque (1829-1857)

Par Kathia Huynh

Usages du mélodramatique dans le roman historique d’Alexandre Dumas

Par Sylvain Ledda

Mélodramatiser et feuilletoniser : la mécanique romanesque de Mie d’Aghonne

Par Nicolas Gauthier

Les sanglots des Rougon-Macquart : Zola et le mélodramatique

Par Marie-Astrid Charlier

Mélodramatiser dans les fictions de Georges Darien et de Louise Michel. Fausses monnaies génériques et combats sociaux

Par Aurélien Lorig

De la lisibilité mélodramatique à l’opacité policière : la théâtralité chez Vidocq, Gaboriau et Leroux

Par Michele Morselli

Un mélodramatique haut en couleurs : les amours malheureuses dans les images à un sou

Par Aurore Labbé De La Genardière

Bibliographie indicative

Varia

Nerval, critique de la critique. La satire dickensienne des Nuits d’octobre

Par Catherine Talley

Comptes rendus

Olivier Belin, Florence Ferran, Bertrand Tillier (dir.). Les Éphémères imprimés et l’image. Histoire d’une patrimonialisation. Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2023, 228 p.

Par Aliénor Asselot

Chloé Gaboriaux. L’Intérêt général en partage. La reconnaissance d’utilité publique des associations en République (1870-1914). Paris, Presses de Sciences Po, 2023, 384 p.

Par Emmanuel Jousse

Marion Glaumaud-Carbonnier. Madame contre Monsieur. Le récit du divorce au xixe siècle. Saint-Étienne, Presses universitaires de Saint-Étienne, « Le Genre en toutes lettres », 2024, 296 p.

Par Lucie Nizard

Jean-Nicolas Illouz. Mallarmé entre les arts. Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2024, 251 p.

Par Barbara Bohac

Patrick Labarthe, avec la collaboration de Jean-Paul Avice, Numa Vittoz et Bénédicte Élie (dir.). Baudelaire et ses autres. Genève, Droz, « Histoire des Idées et Critique Littéraire », 2023, 600 p.

Par Maria Scott

Yvan Leclerc et François Vanoosthuyse (dir.). Flaubert politique : 1830, 1848, 1870, 1871. Cahiers Flaubert-Maupassant, 2023, n° 42, 223 p.

Par Grégoire Tavernier

Roxane Martin. Une soirée sur le boulevard du crime. Le mélo à la loupe. Paris, Classiques Garnier, « Études sur le théâtre et les arts de la scène », 2023, 249 p.

Par Olivier Bara

Paule Petitier. La Pensée sorcière. Michelet 1862. Paris, CNRS Éditions, 2024, 392 p.

Par Corinne Saminadayar-Perrin

François Ploux. Bruit public. Rumeurs et charisme napoléonien (1814-1823). Ceyzérieu, Champ Vallon, « Époques », 2023, 257 p.

Par Jean-Noël Tardy

Gisèle Séginger (dir.). La Nature à Paris au xixe siècle. Du réel à l’imaginaire. Paris, Éditions Quae, 2023, 144 p.

Par Aude Jeannerod

Evanghelia Stead. Goethe’s Faust I Outlined: Moritz Retzsch’s Prints in Circulation. Leyde/Boston, Brill, 2023, « Library of the Written Word », n° 13, 450 p.

Par Eveline Deneer

Gaëtan Zinder. Faire voir Victor Hugo : une correspondance avec Nadar, de la photographie à l’aéronautique. Postface de Marta Caraion, Lausanne, Archipel, « Essais », 2023, 176 p.

Par Arthur Houplain

Date de parution : 05/06/2025

Date de mise en ligne : 17/06/2025.