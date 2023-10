Rimbaud, Verlaine et Cie, « un devoir à chercher ». À la mémoire de Yann Frémy (Seth Whidden, dir.)

Ce volume rend hommage à la vie et à l’œuvre de Yann Frémy (1972-2021), grand spécialiste de Rimbaud et de Verlaine, qui a également écrit sur un large éventail d’auteurs, dont Deleuze, Ernaux, Krysinska et Queneau, parmi bien d’autres.

En souvenir de ce chercheur généreux et passionné, dont les travaux questionnent la création littéraire sous le signe de la force, de l’énergie, de la mémoire, mais aussi de l’inquiétude, les contributions ici rassemblées proposent des études sur Rimbaud, Verlaine et d’autres écrivains français, du XIXe siècle en particulier, ainsi que des témoignages d’amitié.

Table des matières…

Lire les résumés…