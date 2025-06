Véronique Ferrer, Jean-Louis Fournel, Mathieu de La Gorce, Renaissances 2. Pré-histoire de la catégorie : les mots en contexte (XIIe-XVIIIe siècle)

Après une première enquête sur la construction et la circulation de la catégorie de renaissance depuis le xixe siècle (2024), le présent volume s’intéresse à l’émergence de la notion en remontant à ses sources lexicales et aux contextes qui ont favorisé son expansion. Si la réflexion porte majoritairement sur l’époque charnière que constituent les xive-xvie siècles, elle s’ouvre aussi aux renaissances médiévales pour questionner les différentes manières de décrire et de penser le changement, entre rupture, restauration et nouveauté. Au fil des siècles, au gré des pays et des langues, s’élabore un discours pluriel dont il s’agit ici de retracer l’histoire multiple jusqu’aux Lumières et de cartographier la circulation dans l’espace européen. Suivront deux autres volumes, l’un consacré aux usages didactiques et aux enjeux disciplinaires de la catégorie (vol. 3), l’autre à ses réactualisations dans les productions artistiques contemporaines (vol. 4).