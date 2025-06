Denis Guénoun et Catherine Naugrette (dir.), Poétiques de Michel Deutsch

Michel Deutsch est l’auteur d’une œuvre considérable et multiple. Connu d’abord comme dramaturge, il a écrit une trentaine d’œuvres pour la scène. Ces textes ont été présentés en France et à l’étranger, souvent par des metteurs en scène de premier plan, au théâtre et à la radio. Mais il a également œuvré comme poète, romancier, essayiste, traducteur ou encore éditeur. On lui doit de nombreuses mises en scène de théâtre et d’opéra, des œuvres audiovisuelles et des films, en tant que scénariste, ou réalisateur.

Autour des productions et réalisations de Michel Deutsch, cet ouvrage aux multiples facettes rassemble les paroles d’écrivains, de metteurs en scène, d’essayistes et d’universitaires venus de tous horizons.

