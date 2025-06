L. Bony, S. Guyot, B. Michalon, P-Y. Trouillet (dir.), Le Pouvoir des objets

Les objets ont-ils du pouvoir? Comment interviennent-ils dans la fabrique sans cesse renouvelée des rapports sociaux de pouvoir? Inscrit dans le " tournant matériel " des sciences sociales, cet ouvrage prend les objets au sérieux et en fait un levier opératoire pour saisir les mécanismes de pouvoir et de domination qui structurent les sociétés. Il analyse leur présence dans l'espace et démontre que les objets matériels sont à la fois des opérateurs et des révélateurs des inégalités sociales. Les contributions qu'il réunit assument de considérer la dimension matérielle de la domination. Plus encore, en mettant en lumière des objets négligés, banals, ou encore des systèmes d'objets, les textes rassemblés mettent au jour des formes de domination peu connues. Les objets étudiés sont d'une grande variété et s'inscrivent dans des contextes socio-culturels très divers. Leur rapprochement éclaire des formes de domination qui procèdent des institutions, mais aussi de logiques de distinction sociale ou d'appropriation territoriale.

Sommaire :

Introduction générale. Pouvoir des objets ou objets du pouvoir ?

Lucie Bony, Sylvain Guyot, Bénédicte Michalon, Pierre-Yves Trouillet

Introduction

Partie I. Objets, domination institutionnelle et résistance

Lucie Bony, Sylvain Guyot, Bénédicte Michalon, Pierre-Yves Trouillet

Chapitre 1. Le lit, objet banal, objet de contrôle. Pouvoir et matérialité dans les centres pour demandeurs d'asile (Roumanie)

Bénédicte Michalon

Chapitre 2. Le téléphone portable en prison : une mise à l'épreuve de l'ordre carcéral ?

Lucie Bony

Chapitre 3. La badine, le drapeau et le manuel. Circulation des pouvoirs dans une école primaire cambodgienne

Steven Prigent

Introduction

Partie II. Objets et inégalités de position sociale

Lucie Bony, Sylvain Guyot, Bénédicte Michalon, Pierre-Yves Trouillet

Chapitre 4. De la statue au statut. Objet rituel, pouvoir et domination dans l'hindouisme en Inde du Sud Pierre-Yves Trouillet

Chapitre 5. Les églises non coptes du Caire. Systèmes d'objets entre pouvoir missionnaire et résistance migrante

Julie Picard

Introduction

Partie III. Objets de médiations et de dominations territoriales

Lucie Bony, Sylvain Guyot, Bénédicte Michalon, Pierre-Yves Trouillet

Chapitre 6. La vychyvanka, " symbole de lutte ! ". La chemise brodée ukrainienne, objet de résistance à l'hégémonie russe ?

Hervé Amiot

Chapitre 7. Le drapeau guyanais : matriochkas de la domination

Matthieu Noucher

Chapitre 8. Quand la matérialité artistique fait territoire. Quelle domination des " œuvres in situ " dans les espaces périphériques ?

Sylvain Guyot