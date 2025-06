Daniel Delbreil, Gérald Purnelle (dir.), Apollinaire et les cinq sens. Actes du colloque de Stavelot 2023

Les colloques de Stavelot ont vu le jour en 1958 et ont fêté en 2018, année du centenaire la mort du poète, leur soixantième anniversaire. Le présent ensemble de textes, qui compte quatorze contributions, constitue les actes du 22e colloque Apollinaire de Stavelot de 2023. Comme ceux qui se sont tenus en septembre 2018 pour le centenaire de la mort du poète et en 2021 sur les « Silences d’Apollinaire », celui-ci avait été l’occasion de réunir amateurs passionnés et spécialistes érudits. Les quatorze contributions qui constituent la présente publica­tion n’évoquent évidemment que certaines facettes de cette vaste question de la sensorialité apollinarienne ; mais elles montrent chacune, dans les limites étroites d’un article, que la poésie et même l’ensemble de l’œuvre de l’écrivain ne se conçoivent pas sans une sollicitation constante des sens qui lui permettent une appréhension complète, phy­siologique et mentale, affective et intellectuelle, du monde.

Sommaire :

Daniel Delbreil

Introduction : Apollinaire en tous sens

Sens en éveil

François Naudin

La liesse, jouissance de tous les sens

Jean Arrouye

L’exaltation des sens dans Calligrammes

Mariia Pshennichnikova

Le vocabulaire « visuel » d’Apollinaire critique d’art

Alain Chevrier

Vue et visions du sang dans l’œuvre d’Apollinaire

Sensorialité, sensualité et fantasmes

Yves-Marie Bouillon

Ceci n’est pas un barbecue : enquête sur l’anthropophagie et les plaisirs de bouche dans Alcools et Calligrammes

Elena Fernandez Miranda

Ce qu’Apollinaire veut exprimer avec ses cinq sens et ce qu’il exprime inconsciemment

Marie-Claude Cherqui

Les Onze Mille Verges, un roman à sensations

Christa Dohmann

Les deux traductions des Mémoires d’une chanteuse allemande

Poétique des sens

Samir Marzouki

À la recherche d’une poésie des sens. Apollinaire et sa nouvelle poétique

Martial Lengellé

« Bergère Ô tour Eiffel le troupeau des ponts bêle ce matin ». Grammaire et discours des sens dans « Zone »

Philippe Wahl

La guerre en tous sens. Syllepse et synesthésie

En deçà, au-delà des cinq sens

Kurt Roessler

« Ô Corneille Agrippa… ». Les cinq sens dans « Cortège » de Guillaume Apollinaire, la théorie des quatre éléments et les particules élémentaires

Jeanne Véron

Privation et amoindrissement des perceptions sensorielles sous la plume d’Apollinaire

Daniel Delbreil

À la recherche du sixième sens. Apollinaire et le bon sens

Pour référencer le volume et les articles :

Apollinaire et les cinq sens, actes du colloque de Stavelot, 2023, édition de Daniel Delbreil et Gérald Purnelle, en ligne sur ERGA (Espace de Recherches sur Guillaume Apollinaire), 2025, Association Internationale des Amis de Guillaume Apollinaire, apollinaireaiaga.com