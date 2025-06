Hélène Bellon-Méguelle, Camille Carnaille, Philippe Frieden, Marion Uhlig, Une autre Cité des Dames. Hommage à Yasmina Foehr-Janssens

En 1405, Christine de Pizan rédige le Livre de la Cité des dames où, sous l’égide de Raison, Droiture et Justice, elle bâtit une cité pour abriter et défendre « tant les passees dames comme les presentes et celles a avenir » (III, 19). Prenant exemple sur ce prestigieux modèle, les élèves, collègues, amies et amis de Yasmina Foehr-Janssens ont entrepris d’édifier une autre cité des dames pour lui rendre hommage. Son œuvre critique et ses enseignements ont renouvelé cet art de lire cher à l’école genevoise de la lettre en le plaçant au service de la reconnaissance et de la valorisation des femmes qui ont fait, peuplé et reçu la littérature médiévale. En plus de ses contributions essentielles sur la tradition des Sept Sages et sur les figures de la veuve et de la jeune fille, tant de ses articles mettent à l’honneur les héroïnes, les saintes et les autrices, constituant une galerie variée de portraits féminins. Le présent volume s’inscrit sous le double matronage de Christine de Pizan et de la récipiendaire à l’honneur en célébrant les femmes de jadis et d’aujourd’hui, qui ont marqué l’histoire, la culture et la littérature.