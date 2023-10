Caroline Glorie et Teresa Hoogeveen (dir.), La première revue féministe francophone. Les Cahiers du Grif

Il y a un demi-siècle que le premier numéro des Cahiers du Grif, la première revue féministe francophone européenne, a vu le jour. Fondée en 1973, la revue est coordonnée par un groupe composé seulement de femmes et basé à Bruxelles : le Groupe de Recherche et d’Information Féministes. Dans les années 1980, la revue s’enracine à la fois à Bruxelles et à Paris sous la direction de Françoise Collin. Ce livre est le premier à lui être exclusivement consacré : il cherche à établir un espace de discussion dans lequel les thèmes, les figures et les pratiques des Cahiers du Grif peuvent prendre toute leurs significations.

Le projet de ce volume est double : offrir une introduction à la revue pour un large public intéressé par les théories féministes et l’histoire du féminisme, et montrer la grande variété des thèmes, des préoccupations et des pratiques qui peuvent faire l’objet de recherches tels que l’amour, le corps, la sororité, la figure d’Hannah Arendt ou de Simone de Beauvoir.

Caroline Glorie était l'invitée avec Nadine Plateau de Charlotte Dekoker dans l'émission Week-end première pour parler de "La première revue féministe francophone. Les Cahiers du Grif.

“La revue était vraiment novatrice sur de nombreux aspects, elle a notamment permis la publication de textes qui sont encore très actuels aujourd’hui, ceux sur la parentalité ou la dépendance amoureuse par exemple.”

