Le merveilleux médical chez Balzac et ses contemporains (Paris)

Le merveilleux médical chez Balzac et ses contemporains

Colloque international organisé avec le soutien du GEB (Groupe d’Études balzaciennes) et du LISAA (Littératures, Savoirs et Arts)

Le 8 novembre 2024 à l’université Gustave Eiffel et le 9 novembre 2024 à la Maison de Balzac

Date de tombée (deadline) : le 25 février 2024

Dans le premier tiers du XIXe siècle, alors que les croyances religieuses se fissurent et qu’un certain positivisme scientifique se développe, le paranormal et les phénomènes surnaturels occupent paradoxalement une place importante dans la littérature romanesque[1]. Tel est le cas de Balzac, de manière ostentatoire dans ses romans de jeunesse comme La Dernière Fée puis, de manière plus discrète et en accord avec la poétique du roman de mœurs, dans La Comédie humaine.

La rédaction du grand œuvre balzacien est contemporaine d’avancées médicales importantes ; la maladie n’est alors plus considérée comme une fatalité, selon l’analyse de Michel Foucault[2]. Si la médecine revêt sous la Restauration une dimension plus scientifique suite au développement des sciences exactes au XVIIIe siècle, elle n’atteint cependant pas les progrès de la médecine expérimentale de la seconde moitié du siècle sous l’impulsion en particulier de Claude Bernard.

Balzac se situe au croisement de ces deux médecines, de la première moitié et de la seconde moitié du siècle. Ses fictionnalisations du médical[3] annoncent-elles le passage de l’une à l’autre ? Dans quelle mesure nuance-t-il l’opposition entre science et mysticisme ? Chez lui, par exemple, la notion d’occultisme ne réfère pas systématiquement au mysticisme mais à une approche scientifique, dont l’écheveau est jugé méconnu : il est, pour lui, des connaissances que la science a tort de mépriser et doit au contraire découvrir. Ce « docteur es-sciences magiques »[4], encore intéressé par les théories anciennes des humeurs, des tempéraments et de l’écoulement des fluides, ne cesse de mettre en scène la puissance du psychique sur le physique, déplaçant le merveilleux vers un réalisme fantastique[5]. De même, selon la thèse de Nicole Gibrat-Meunier[6] sur Esquirol et Balzac, La Comédie humaine participe également des évolutions de la psychiatrie, encore balbutiante sous la Restauration et la monarchie de Juillet.

Ce colloque s’interrogera sur les savoirs scientifiques et médicaux dans l’œuvre balzacienne mais aussi chez d’autres auteurs de son époque. Les communications prendront en considération les tensions et rapports entre le merveilleux et le médical[7] mais aussi entre des formes de mysticisme encore attestées et les sciences naissantes.

Les perspectives suivantes pourront être explorées dans les œuvres de Balzac et de ses contemporains :

- Les liens entre merveilleux et science, l’interprétation psychiatrique du merveilleux, le mysticisme, l’occultisme, le spiritisme.

- La somatisation, les pouvoirs de la « volonté » sur le corps, le somnambulisme, l’hypnose, l’inconscient individuel ou collectif, dont les pouvoirs commencent à être soupçonnés.

- La langue et le style du merveilleux médical.

Les réceptions du merveilleux médical de Balzac (écrits scientifiques ou romanesques en France et en Europe).

Les propositions (de 2000 signes espaces comprises, environ) et les titres de communication, accompagnés d’une notice bio-bibliographique, seront à adresser à christelle.girard@univ-eiffel.fr avant le 25 février 2024.

Colloque international organisé par Christelle Girard (Université Gustave Eiffel, LISAA, Groupe d’Études balzaciennes) avec le soutien du GEB et du LISAA

Comité scientifique : Juliette Azoulai (Université Gustave Eiffel), Thomas Conrad (ENS), José-Luis Diaz (Université Paris Cité), Philippe Dufour (Université de Tours), Jacques-David Ebguy (Université Paris Cité), Tim Farrant (Université d’Oxford), Victoire Feuillebois (Université de Strasbourg), Bernard Gendrel (UPEC), Carmen Husti (Université Gustave Eiffel), Mireille Labouret (UPEC), Anne-Marie Lefebvre (Université Toulouse-II Le Mirail), Michel Lichtlé (Sorbonne Université), Bertrand Marquer (Université de Strasbourg), Paule Petitier (Université Paris Cité), Nathalie Preiss (Université de Reims Champagne-Ardenne), Gisèle Séginger (Université Gustave Eiffel)





