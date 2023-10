Baudelaire à Orsay

Comme on ne le sait pas toujours assez mais comme les candidats à l'Agrégation le découvrent depuis septembre, le poète des Fleurs du Mal fut aussi l’un des plus grands critiques d’art de son siècle. Ses comptes rendus des Salons de 1845, 1846 et 1859, mais aussi celui de l'Exposition universelle de 1855, ses écrits sur Eugène Delacroix ou Constantin Guys comptent parmi les textes fondateurs non seulement de la critique d’art, mais aussi de la modernité esthétique. Le Musée d'Orsay accueille ce samedi 14 octobre une journée consacrée à cet autre Baudelaire. Les comédiens Grégoire Leprince-Ringuet et Pauline Caupenne mettront en voix des extraits de ces textes majeurs, avant de donner la parole aux spécialistes: Antoine Compagnon, Stéphane Guégan et André Guyaux discuteront avec Matthieu Vernet. Un parcours des œuvres analysées par Baudelaire sera également proposé. Signalons par anticipation qu'une nouvelle édition des Œuvres complètes de Baudelaire est à paraître au printemps prochain dans la "Bibliothèque de la Pléiade" (Gallimard).

(Henri Fantin-Latour, Hommage à Delacroix, 1864, Paris, musée d’Orsay)